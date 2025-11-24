Akty dywersji na kolei. Kolejna osoba usłyszała zarzuty

Do aktów dywersji na kolei doszło w dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Do tej pory Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) i Jewhenijowi I. (41 lat).

Mężczyźni są podejrzani o dokonanie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Grozi im za to dożywocie.

Wkrótce więcej informacji...

