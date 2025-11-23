W związku z fatalną sytuacją pogodową, straż pożarna miała tej nocy pełne ręce roboty. Do interwencji spowodowanej opadami śniegu wyjeżdżano ponad 1,5 tys. razy - najwięcej na Podkarpaciu. Strażacy usuwali powalone drzewa i gałęzie, które pojawiły się na drogach, niejednokrotnie utrudniając ruch drogowy.

Wyjątkowo trudna sytuacja panuje również w Małopolsce, gdzie najwięcej interwencji odnotowano na wschodzie i południu województwa. W Krakowie trwają intensywne opady śniegu, które rozpoczęły się w sobotę wieczorem. Od tamtej pory nastąpił przyrost pokrywy śnieżnej o co najmniej kilkanaście centymetrów.

Intensywne opady śniegu na południu i południowym wschodzie Polski. Straż pożarna ma pełne ręce roboty

W Małopolsce strażacy interweniowali w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi połamanych gałęzi, powalonych konarów drzew oraz zerwanych i uszkodzonych linii energetycznych.

Służby od wielu godzin prowadzą wzmożone prace mające na celu przeciwdziałanie efektom śnieżycy i usuwanie powstałych na jej skutek uszkodzeń. Na ulice wyjechały pługopiaskarki, które próbują poradzić sobie z warunkami panującymi na drogach. Tylko wczoraj wieczorem na małopolskich drogach pojawiło się ok. 100 takich pojazdów.

ZOBACZ: Atak zimy na Podkarpaciu. Zasypane miasta, domy bez prądu, pilne apele

Służby apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie szczególnej ostrożności.

WIDEO: Sprawdź prognozę pogody na niedzielę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IMGW wydał ostrzeżenia. Najgorzej w trzech powiatach

IMGW wydało ostrzeżenia 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu i południowym wschodzie kraju. Według synoptyków, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 15 cm.

Najgorzej sytuacja prezentuje się w trzech małopolskich powiatach: nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim. Tam obowiązuje 2 stopień alarmowy. "Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 25 cm" - czytamy w komunikacie IMGW.

ZOBACZ: Atak zimy na południu Polski. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu

Śnieg ma padać co najmniej do godz. 13 - do tego czasu obowiązują również ostrzeżenia. Wówczas opady mają zacząć stopniowo słabnąć, począwszy od południa kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni