Zima nad Polską w pełni. Wiadomo, co czeka nas w najbliższych dniach

Polska

Zima dała o sobie znać weekendowymi opadami śniegu niemal w całej Polsce. Wszystko wskazuje na to, że zamierza się tu rozgościć na dobre. W najbliższych dniach ponownie nawiedzi nas biały puch, a na termometrach zaczną pojawiać się temperatury poniżej zera.

Samochód osobowy przykryty grubą warstwą śniegu, stojący na poboczu zaśnieżonej drogi. Po bokach widoczne są drzewa pokryte śniegiem.
Polsat News
Nadchodzące dni przyniosą ochłodzenie i opady śniegu na zachodzie i północnym wschodzie kraju

Choć do kalendarzowej zimy pozostał jeszcze cały miesiąc, już teraz warto wyjąć z szafy zimową kurtkę i rozejrzeć się za cieplejszym obuwiem. Nadchodzące dni przyniosą znaczne ochłodzenie, które będzie kontynuacją aury, z jaką mieliśmy do czynienia w kończący się właśnie weekend.

 

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Na zachodzie i północnym wschodzie Polski prognozowane są opady śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie wynieść ma nawet 5 cm. Co więcej, miejscami występować mają mgły marznące, która osadzać będą szadź i ograniczać widzialność do 200 m.

Idzie ochłodzenie. Opady śniegu będą towarzyszyć nam niemal cały tydzień

Poniedziałkowy poranek przywita nas śniegiem i śniegiem z deszczem. Na termometrach od -2 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 4 na południowym zachodzie. Wiatr, miejscami porywisty, wiać będzie z prędkością nawet 65 km/h.

 

Duże zachmurzenie panować będzie w nocy. Również wtedy spodziewać możemy się opadów - zarówno śniegu jak i śniegu z deszczem. Przyrost pokrywy śnieżnej wynieś ma 6 cm. Ponownie nogę z gazu zdjąć powinni kierowcy, wybierający się w podróż po zmierzchu. Na jezdni pojawi się gołoledź, a jazdę utrudniać będą także lokalne mgły ograniczające widoczność do 400 m.

 

ZOBACZ: Zima wróciła na dobre. Zasypane drogi, gospodarstwa bez prądu

 

Temperatura w nocy od -5 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 1 stopnia na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach może wiać jednak nawet do 60 km/h.

Końcówka przyszłego tygodnia przyniesie wytchnienie od niskich temperatur

We wtorek opady śniegu ograniczą się do południowych województw - przede wszystkim Małopolski, Opolszczyzny i Śląska. W centralnej i wschodniej Polsce wystąpi natomiast deszcz. Temperatury utrzymywać będą się w granicach 0 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni na południu, zachodzie i nad morzem.

 

ZOBACZ: Zima zaatakowała w południowej Polsce, paraliż na drogach. "Wszystko stoi"

 

Kolejne dni przyniosą duże zachmurzenie i jeszcze więcej opadów - śniegu, śniegu z deszczem i samego deszczu. Dopiero kolejny weekend przynieść ma ocieplenie i sporo przejaśnień. W przyszłą niedzielę na termometrach zobaczymy od 4 stopni na południu i północnym wschodzie do nawet 7 na północnym zachodzie kraju

 

Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
