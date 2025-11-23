Choć do kalendarzowej zimy pozostał jeszcze cały miesiąc, już teraz warto wyjąć z szafy zimową kurtkę i rozejrzeć się za cieplejszym obuwiem. Nadchodzące dni przyniosą znaczne ochłodzenie, które będzie kontynuacją aury, z jaką mieliśmy do czynienia w kończący się właśnie weekend.

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Na zachodzie i północnym wschodzie Polski prognozowane są opady śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie wynieść ma nawet 5 cm. Co więcej, miejscami występować mają mgły marznące, która osadzać będą szadź i ograniczać widzialność do 200 m.

Idzie ochłodzenie. Opady śniegu będą towarzyszyć nam niemal cały tydzień

Poniedziałkowy poranek przywita nas śniegiem i śniegiem z deszczem. Na termometrach od -2 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 4 na południowym zachodzie. Wiatr, miejscami porywisty, wiać będzie z prędkością nawet 65 km/h.

Duże zachmurzenie panować będzie w nocy. Również wtedy spodziewać możemy się opadów - zarówno śniegu jak i śniegu z deszczem. Przyrost pokrywy śnieżnej wynieś ma 6 cm. Ponownie nogę z gazu zdjąć powinni kierowcy, wybierający się w podróż po zmierzchu. Na jezdni pojawi się gołoledź, a jazdę utrudniać będą także lokalne mgły ograniczające widoczność do 400 m.

ZOBACZ: Zima wróciła na dobre. Zasypane drogi, gospodarstwa bez prądu

Temperatura w nocy od -5 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 1 stopnia na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach może wiać jednak nawet do 60 km/h.

Końcówka przyszłego tygodnia przyniesie wytchnienie od niskich temperatur

We wtorek opady śniegu ograniczą się do południowych województw - przede wszystkim Małopolski, Opolszczyzny i Śląska. W centralnej i wschodniej Polsce wystąpi natomiast deszcz. Temperatury utrzymywać będą się w granicach 0 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni na południu, zachodzie i nad morzem.

ZOBACZ: Zima zaatakowała w południowej Polsce, paraliż na drogach. "Wszystko stoi"

Kolejne dni przyniosą duże zachmurzenie i jeszcze więcej opadów - śniegu, śniegu z deszczem i samego deszczu. Dopiero kolejny weekend przynieść ma ocieplenie i sporo przejaśnień. W przyszłą niedzielę na termometrach zobaczymy od 4 stopni na południu i północnym wschodzie do nawet 7 na północnym zachodzie kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni