Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 19.30 na drodze ekspresowej S3, w rejonie węzła Skwierzyna Zachód.

Jak podaje serwis gorzowianin.com, policjanci zauważyli ciężarówkę jadącą zygzakiem i uszkadzającą przy tym bariery energochłonne. Pojazd miał również uszkodzoną tylną belkę oświetleniową.

Policjanci próbowali zmusić kierowcę do zatrzymania pojazdu sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, ale bez skutku. Na wysokości węzła Skwierzyna Południe do pościgu dołączył kolejny patrol, który zdołał wyprzedzić ciężarówkę i doprowadzić do jej bezpiecznego wyhamowania.

Jednak - jak poinformował w rozmowie z gorzowianin.com asp. Mateusz Sławek z KWP - kierowca ciężarówki nie wykonywał poleceń, dlatego "funkcjonariusze byli zmuszeni siłowo wyciągnąć go z kabiny pojazdu". Następnie doszło do tragedii.

Śmiertelny wypadek na trasie S3. Nie żyje kierowca ciężarówki

- Podczas interwencji ciężarówka potrąciła funkcjonariusza oraz jej kierowcę. W wyniku potrącenia mężczyzna kierujący ciężarówką zmarł na miejscu, a policjant doznał obrażeń nogi - przekazał policjant.

Według nieoficjalnych ustaleń portalu gorzowianin.com, kierowca próbował ukryć się pod ciężarówką. Wówczas pojazd miał się niespodziewanie ruszyć, potrącając śmiertelnie mężczyznę i raniąc policjanta.

- Policjant odniósł obrażenia nogi. Na szczęście opuścił już szpital - dowiedział się "Fakt" od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Okoliczności tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora.

