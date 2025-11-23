Tragiczny finał policyjnego pościgu. Nie żyje kierowca ciężarówki, ranny policjant
Policjanci z Gorzowa ruszyli w pościg za jadącą zygzakiem ciężarówką na trasie S3. Gdy funkcjonariuszom udało się w końcu zatrzymać jej kierowcę, podczas interwencji doszło do tragicznego wypadku.
Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 19.30 na drodze ekspresowej S3, w rejonie węzła Skwierzyna Zachód.
Jak podaje serwis gorzowianin.com, policjanci zauważyli ciężarówkę jadącą zygzakiem i uszkadzającą przy tym bariery energochłonne. Pojazd miał również uszkodzoną tylną belkę oświetleniową.
Policjanci próbowali zmusić kierowcę do zatrzymania pojazdu sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, ale bez skutku. Na wysokości węzła Skwierzyna Południe do pościgu dołączył kolejny patrol, który zdołał wyprzedzić ciężarówkę i doprowadzić do jej bezpiecznego wyhamowania.
Jednak - jak poinformował w rozmowie z gorzowianin.com asp. Mateusz Sławek z KWP - kierowca ciężarówki nie wykonywał poleceń, dlatego "funkcjonariusze byli zmuszeni siłowo wyciągnąć go z kabiny pojazdu". Następnie doszło do tragedii.
Śmiertelny wypadek na trasie S3. Nie żyje kierowca ciężarówki
- Podczas interwencji ciężarówka potrąciła funkcjonariusza oraz jej kierowcę. W wyniku potrącenia mężczyzna kierujący ciężarówką zmarł na miejscu, a policjant doznał obrażeń nogi - przekazał policjant.
Według nieoficjalnych ustaleń portalu gorzowianin.com, kierowca próbował ukryć się pod ciężarówką. Wówczas pojazd miał się niespodziewanie ruszyć, potrącając śmiertelnie mężczyznę i raniąc policjanta.
- Policjant odniósł obrażenia nogi. Na szczęście opuścił już szpital - dowiedział się "Fakt" od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Okoliczności tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora.
