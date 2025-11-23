Tragiczny finał policyjnego pościgu. Nie żyje kierowca ciężarówki, ranny policjant

Polska

Policjanci z Gorzowa ruszyli w pościg za jadącą zygzakiem ciężarówką na trasie S3. Gdy funkcjonariuszom udało się w końcu zatrzymać jej kierowcę, podczas interwencji doszło do tragicznego wypadku.

Nocny widok na drogę ekspresową S3 z widocznymi pojazdami służb ratowniczych i uszkodzoną ciężarówką na pasie drogowym.
Marcin Kluwak / gorzowianin.com
Do wypadku doszło na 111. km drogi ekspresowej S3 w kierunku Gorzowa

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 19.30 na drodze ekspresowej S3, w rejonie węzła Skwierzyna Zachód.

 

Jak podaje serwis gorzowianin.com, policjanci zauważyli ciężarówkę jadącą zygzakiem i uszkadzającą przy tym bariery energochłonne. Pojazd miał również uszkodzoną tylną belkę oświetleniową.

 

ZOBACZ: Czołówka pod Siedlcami, siedem osób trafiło do szpitala. Policja zwróciła uwagę na rosnące ryzyko

 

Policjanci próbowali zmusić kierowcę do zatrzymania pojazdu sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, ale bez skutku. Na wysokości węzła Skwierzyna Południe do pościgu dołączył kolejny patrol, który zdołał wyprzedzić ciężarówkę i doprowadzić do jej bezpiecznego wyhamowania.

 

Jednak - jak poinformował w rozmowie z gorzowianin.com asp. Mateusz Sławek z KWP - kierowca ciężarówki nie wykonywał poleceń, dlatego "funkcjonariusze byli zmuszeni siłowo wyciągnąć go z kabiny pojazdu". Następnie doszło do tragedii.

Śmiertelny wypadek na trasie S3. Nie żyje kierowca ciężarówki

- Podczas interwencji ciężarówka potrąciła funkcjonariusza oraz jej kierowcę. W wyniku potrącenia mężczyzna kierujący ciężarówką zmarł na miejscu, a policjant doznał obrażeń nogi - przekazał policjant.

 

ZOBACZ: Zderzenie lawety z ciężarówką na autostradzie. W akcji śmigłowiec LPR

 

Według nieoficjalnych ustaleń portalu gorzowianin.com, kierowca próbował ukryć się pod ciężarówką. Wówczas pojazd miał się niespodziewanie ruszyć, potrącając śmiertelnie mężczyznę i raniąc policjanta.

 

- Policjant odniósł obrażenia nogi. Na szczęście opuścił już szpital - dowiedział się "Fakt" od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Okoliczności tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Śnieg wywołał paraliż na drogach. Trudna sytuacja na południu kraju
Monika Bortnowska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GORZÓW WIELKOPOLSKIKIEROWCA CIĘŻARÓWKILUBUSKIEPOLICJANTPOLSKAŚMIERTELNY WYPADEKTRASA S3

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 