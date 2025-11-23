"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Polska

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gośćmi komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.

Bogdan Rymanowski siedzi w studiu telewizyjnym z teczką, w tle widać panoramę miasta.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, Barbara Oliwiecka z Polski 2050, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal (KO), Krzysztof Szczucki z PiS, Łukasz Michnik z Nowej Lewicy i szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

 

Wcześniejsze odcinki "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Znaleziono kabel". Nowe informacje prokuratury ws. dywersji na kolei
ps / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BARBARA OLIWIECKABOGDAN RYMANOWSKIEWA ZAJĄCZKOWSKA-HERNIKKRZYSZTOF SZCZUCKIŁUKASZ MICHNIKPAWEŁ KOWALPOLSKAŚNIADANIE BOGDANA RYMANOWSKIEGO W POLSAT NEWS I INTERIIZBIGNIEW BOGUCKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 