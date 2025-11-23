"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, Barbara Oliwiecka z Polski 2050, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal (KO), Krzysztof Szczucki z PiS, Łukasz Michnik z Nowej Lewicy i szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Wcześniejsze odcinki "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" dostępne są TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Znaleziono kabel". Nowe informacje prokuratury ws. dywersji na kolei Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / polsatnews.pl