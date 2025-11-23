Skandaliczny wpis izraelskiego instytutu o Polsce. Politycy grzmią po słowach Jad Waszem

Zamieszczony na platformie X wpis Jad Waszem mógł, zdaniem komentujących, wprowadzać w błąd opinię publiczną, sugerując, że to Polacy są odpowiedzialni za zbrodnie popełnianie podczas drugiej wojny światowej. W dalszej części wpisu znalazło się wyjaśnienie, że "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida".

Użytkownicy platformy X skorzystali z możliwości dodania kontekstu do wiadomości Jad Waszem, podkreślając, że Polska była wówczas okupowana przez Niemcy i to oni odpowiadali za obowiązywanie tych zasad. Po sześciu godzinach od publikacji pierwszego wpisu Jad Waszem dodało adnotację o treści: "Jak zauważyło wielu użytkowników i jak wyraźnie podano w podlinkowanym artykule, stało się to na polecenie władz niemieckich".

Jad Waszem oskarżone o kłamstwo na temat Polski. "Proszę sprecyzować"

"Proszę sprecyzować, że chodzi o Polskę 'okupowaną przez Niemcy'" - zareagował szef MSZ Radosław Sikorski. Z kolei rzecznik ministerstwa podał dalej oświadczenie opublikowane w mediach społecznościowych przez Muzeum Auschwitz.

"Wydaje się, że jeśli ktokolwiek powinien znać fakty historyczne, to jest to Jad Waszem. Powinni być w pełni świadomi, że Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały to antysemickie prawo. Rozumiemy, że Yad Vashem planuje wkrótce otworzyć oddział w Niemczech. Mamy jednak szczerą nadzieję, że ta fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość nie ma z tym nic wspólnego" - podał Maciej Wewiór z dopiskiem, że jest to najbardziej właściwe.

Najbardziej właściwe jest zacytować reakcję @MuzeumAuschwitz :



"Wydaje się, że jeśli ktokolwiek powinien znać fakty historyczne, to jest to @YadVashem. Powinni być w pełni świadomi, że Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały… https://t.co/ZsXadSx8yv — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) November 23, 2025

Był ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski napisał z kolei, że wpis Jad Waszem to "skandaliczne zniekształcanie historii". "Oczekiwałbym, że Jad Waszem dokona korekty i przeprosi, tak jak każda szanują się instytucja. Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? Czy Hans Frank (był Polakiem - red.)?" - napisał. Wezwał także polską ambasadę do odpowiedniej reakcji.

Komentarze po wpisie Jad Waszem. "Mylące i umniejsza odpowiedzialności Niemiec"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz również zaznaczył, że wpis Jad Waszem zawiera kłamstwo. Także on powtórzył, że Polska była wówczas pod okupacją. "Polacy, najechani przez III Rzeszę i Rosję Sowiecką, pomagali Żydom, za co karano ich śmiercią lub przymusową pracą. Post musi zostać sprostowany!" - napisał na X.

"Donoszenie, że wydarzyło się to w 'Polsce', zamiast 'na terenach włączonych do lub okupowanych przez III Rzeszę', jest mylące i umniejsza odpowiedzialność Niemiec za Holokaust" - skomentował w tym samym medium Krzysztof Bosak.

Reporting that this happened in "Poland" instead of "in territories incorporated into or occupied by the Third Reich" is misleading and diminishes Germany's responsibility for the Holocaust. Poland never implemented such a policy. The legal authorities of the Polish state and its… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 23, 2025

"Polska nigdy nie prowadziła takiej polityki. Legalne władze państwa polskiego i jego podziemne wojsko dzielnie walczyły z Niemcami i ich ludobójczą polityką od pierwszych do ostatnich dni II wojny światowej" - dodał jeden z liderów Konfederacji.

Odpowiedzi z kręgu Kancelarii Prezydenta

Reakcja nadeszła także ze strony Agnieszki Jędrzak, minister z Kancelarii Prezydenta. "Nie, Jad Waszem, Polska była pod okupacją niemiecką i to niemieckie władze zmusiły Żydów do noszenia odznak. Dlaczego ich zostawiliście? Jeśli wykluczysz Niemców z równania, równanie przestanie mieć sens. Przestańcie wypaczać historię. Macie być instytutem historycznym" - zaapelowała.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz dodał, że "od instytucji, której misją jest ochrona prawdy o Holokauście, oczekujemy precyzji faktów historycznych", ponieważ "pamięć o ofiarach wymaga dokładności"

"Nie możemy pozwolić na fałszowanie historii! To nie Polska wprowadziła przepisy nakazujące Żydom noszenie znaków identyfikacyjnych" - napisał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.

Historycy z Yad Vashem mają bardzo szeroką wiedzę o wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Dlatego, jeśli w swoim wpisie Yad Vashem dokonało tak drastycznych przekłamań, to nie jest to pomyłka, czy brak wiedzy. To jest celowa prowokacja. A ponieważ Yad Vashem jest instytucją w… — Beata Szydło (@BeataSzydlo) November 23, 2025

Natomiast była premier Beata Szydło oceniła, że z uwagi na rozległą wiedzę historyków Jad Waszem wpis ten nie mógł być pomyłką, a celową prowokacją. "A ponieważ Yad Vashem jest instytucją w pełni państwową, to jest to zdarzenie, które wymaga natychmiastowej interwencji na szczeblu państwowym. Tymczasem reakcji polskiego rządu nie widać" - dodała.

