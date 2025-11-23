Przed nami kolejne uderzenie zimy. Wydano ostrzeżenia dla dwóch regionów
Zima uderza ponownie - i to z pełną mocą. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami na wschodzie kraju, a na południu zapowiada silny mróz i zamiecie śnieżne. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla Małopolski i Podkarpacia, apelując o ostrożność na drogach.
Ostrzeżenia obejmują wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, północny obszar województwa lubelskiego oraz całe Podlasie.
Jak informuje IMGW, miejscami obserwuje się i prognozowana jest możliwość dalszego występowania okresami słabych opadów marznącej mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.
Alerty będą obowiązywały do poniedziałku do godz. 7. Nadal aktualne są ostrzeżenia przed silnym mrozem, wiatrem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południu kraju.
Zawieje i zamieci śnieżne. Alert RCB dla dwóch regionów Polski
W związku ze zjawiskiem zawiei i zamieci śnieżnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla mieszkańców powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i Nowego Sączu w Małopolsce oraz dla powiatów bieszczadzkiego, jasielskiego, Krosno, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego na Podkarpaciu.
ZOBACZ: Pierwsze takie uderzenie zimy. Śnieżyce i silny wiatr, alerty RCB w siedmiu powiatach
RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwych przerwach w dostawach prądu. Zachęca do śledzenia komunikatów pogodowych.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
