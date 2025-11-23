Ostrzeżenia obejmują wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, północny obszar województwa lubelskiego oraz całe Podlasie.

Jak informuje IMGW, miejscami obserwuje się i prognozowana jest możliwość dalszego występowania okresami słabych opadów marznącej mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Alerty będą obowiązywały do poniedziałku do godz. 7. Nadal aktualne są ostrzeżenia przed silnym mrozem, wiatrem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południu kraju.

Zawieje i zamieci śnieżne. Alert RCB dla dwóch regionów Polski

W związku ze zjawiskiem zawiei i zamieci śnieżnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla mieszkańców powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i Nowego Sączu w Małopolsce oraz dla powiatów bieszczadzkiego, jasielskiego, Krosno, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego na Podkarpaciu.

RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwych przerwach w dostawach prądu. Zachęca do śledzenia komunikatów pogodowych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

