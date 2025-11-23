W nocy z soboty na niedzielę jednostki ukraińskich Sił Operacji Specjalnych (SOF), wykorzystując drony uderzeniowe MDDLE, przeprowadziły serię precyzyjnych ataków na cele wojskowe na okupowanych terytoriach obwodu donieckiego. Uderzenia objęły kluczowe pozycje rosyjskie w aglomeracji Pokrowsk-Myrnohrad, gdzie trwają jedne z najcięższych walk bieżącego etapu wojny.

SOF poinformowały, że jeden z najważniejszych celów znajdował się bezpośrednio na terenie miasta Pokrowsk. Była to tzw. wysokość przy zakładzie przemysłowym, wykorzystywana przez rosyjskich snajperów oraz jako punkt gromadzenia personelu.

Dzięki trafieniu amunicją krążącą pozycja ta została całkowicie zniszczona, co - jak podkreślają ukraińscy żołnierze - odebrało Rosjanom ważną przewagę taktyczną w środkowej części miasta.

Potężny atak Ukraińców. Uderzyli w zasoby Rosjan w rejonie pokrowskim

Kolejny atak przeprowadzono we wsi Shakhove w rejonie pokrowskim. Zlokalizowano tam miejsce koncentracji rosyjskich grup szturmowych z 336. Gwardyjskiej Brygady Piechoty Morskiej, której zadaniem jest zamknięcie pierścienia okrążenia Pokrowska od północy. Kilka dronów skutecznie trafiło w budynek, w którym znajdował się personel.

We wsi Sontsivka zniszczono tymczasowy punkt rozmieszczenia oraz magazyn amunicji obsługiwany przez załogę dronów szturmowych 6. Gwardyjskiego Pułku Pancernego 90. Dywizji Pancernej. Jak podają SOF, rosyjskie zasoby zostały "całkowicie wyeliminowane".

W mieście Dokuczajewsk drony trafiły w magazyn amunicji wykorzystywany jako punkt magazynowania i dystrybucji sprzętu dla rosyjskiej grupy nacierającej na Pokrowsk.

We wsi Rybinskie SOF zaatakowały lokalizację jednostki logistycznej grupy "Wostok". Rosjanie przebudowali dawne pomieszczenia produkcyjne i magazynowe na obiekt wojskowy, tworząc umocnienia i przechowując tam transport wojskowy. Po zidentyfikowaniu priorytetowych celów ukraińskie drony zniszczyły kilka obiektów.

Rosjanie mają problem z przejęciem Pokrowska. "Maksymalne straty"

Wcześniej Korpus Powietrznodesantowy poinformował, że rosyjskie jednostki zostały wyparte z okolic dworca kolejowego, Pokrowskiej Szkoły Pedagogicznej i Placu Sobornego.

Ukraińskie wojska nadal kontrolują pozycje w centrum, gdzie trwają ciężkie walki karabinowe. Rosjanom nie udało się zdobyć przyczółka ani przełamać obrony. "Nasze pozycje są utrzymywane w centrum miasta. Wróg bezskutecznie próbuje zwiększyć presję na północną część Pokrowska. Każda próba podejścia koleją kończy się dla niego maksymalnymi stratami" - informują Siły Obronne.

Z danych Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że od początku listopada w samym tylko Pokrowsku wyeliminowano 388 rosyjskich żołnierzy. Ostatnia seria uderzeń SOF dodatkowo osłabiła rosyjską logistykę, zaplecze i możliwości prowadzenia operacji ofensywnych w rejonie miasta.

Operacje te - jak podkreślają ukraińskie źródła - mają na celu spowolnienie i maksymalne utrudnienie rosyjskich działań ofensywnych, a także poprawę taktycznej sytuacji obrońców na jednym z najtrudniejszych odcinków frontu.

