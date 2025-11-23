"Plan pokojowy jest autorstwa USA. Jest oferowany jako silne ramy dla trwających negocjacji. Opiera się o wkład rosyjskiej strony. Ale opiera się również na wcześniejszym i obecnym wkładzie Ukrainy" - napisał Marco Rubio w serwisie X.

Wcześniej podobny wpis zamieścił Tommy Pigott, zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA. "To jest rażąca nieprawda. Jak podkreślają sekretarz Rubio i cała administracja, plan ten został opracowany przez USA, z udziałem zarówno Rosjan, jak i Ukraińców" - napisał na X.

Pigott skomentował w ten sposób doniesienia dziennikarza PBS News, według których senator Mike Rounds - po rozmowie z Rubio - stwierdził, że 28-punktowy plan jest dokumentem rosyjskim, a nie amerykańskim.

Według dziennikarza PBS o planie pokojowym mówili podczas konferencji prasowej senator Rounds oraz senatorowie Jeanne Shaheen i Angus King. Rounds miał twierdzić, że Rubio pozwolił mu przekazać informacje dotyczące ich rozmowy telefonicznej.

- Sekretarz Rubio zadzwonił do nas dziś po południu. Myślę, że bardzo jasno dał nam do zrozumienia, że jesteśmy jedynie odbiorcami propozycji przekazanej jednemu z naszych przedstawicieli. To nie jest nasza rekomendacja ani nasz plan pokojowy - to propozycja, którą otrzymaliśmy. Jako pośrednik podjęliśmy jedynie kroki, by się nią podzielić. Nie upubliczniliśmy jej; doszło do wycieku - przekazał senator. Dodał, że w ten sposób Ukraińcy mają możliwość ustosunkowania się do tego dokumentu.

- 28-punktowy plan, który wyciekł i który według sekretarza Rubio nie jest stanowiskiem administracji, jest w zasadzie listą życzeń Rosjan - powiedział z kolei senator Angus King.

Rounds utrzymywał, że projekt planu Rosjanie przekazali specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi.

- Jeśli chodzi o doniesienia o rzekomych groźbach odebrania pewnych rzeczy (...) takich jak wstrzymanie informacji wywiadowczych - Rubio stwierdził, że nic mu na ten temat nie wiadomo - przekazał senator Republikanów.

W piątek Reuters podał, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, że Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia pokojowego z Rosją.

Szczyt w Genewie

Prezydent Donald Trump potwierdził zaś, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny w Ukrainie. W sobotę podkreślił, że zaproponowany plan nie jest jego ostateczną ofertą dla Ukrainy.

Jak napisała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela Departamentu Stanu, Rubio jest w drodze do Genewy, gdzie w niedzielę ma odbyć się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego nieformalnej grupy E3 Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ws. amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.

