Zamieszanie w sprawie planu pokojowego. Rubio potwierdza: Propozycja USA
Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaprzeczył w sobotę, jakoby 28-punktowy plan pokojowy był rosyjskim dokumentem. Podkreślił przy tym, że propozycja została opracowana przez Stany Zjednoczone, uwzględniając postulaty obu stron konfliktu. Wcześniej tego dnia grupa amerykańskich senatorów powiedziała, że plan przekazali Amerykanom Rosjanie.
"Plan pokojowy jest autorstwa USA. Jest oferowany jako silne ramy dla trwających negocjacji. Opiera się o wkład rosyjskiej strony. Ale opiera się również na wcześniejszym i obecnym wkładzie Ukrainy" - napisał Marco Rubio w serwisie X.
Wcześniej podobny wpis zamieścił Tommy Pigott, zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA. "To jest rażąca nieprawda. Jak podkreślają sekretarz Rubio i cała administracja, plan ten został opracowany przez USA, z udziałem zarówno Rosjan, jak i Ukraińców" - napisał na X.
Pigott skomentował w ten sposób doniesienia dziennikarza PBS News, według których senator Mike Rounds - po rozmowie z Rubio - stwierdził, że 28-punktowy plan jest dokumentem rosyjskim, a nie amerykańskim.
Plan pokojowy dla Ukrainy. Senator USA: Lista życzeń Rosjan
Według dziennikarza PBS o planie pokojowym mówili podczas konferencji prasowej senator Rounds oraz senatorowie Jeanne Shaheen i Angus King. Rounds miał twierdzić, że Rubio pozwolił mu przekazać informacje dotyczące ich rozmowy telefonicznej.
- Sekretarz Rubio zadzwonił do nas dziś po południu. Myślę, że bardzo jasno dał nam do zrozumienia, że jesteśmy jedynie odbiorcami propozycji przekazanej jednemu z naszych przedstawicieli. To nie jest nasza rekomendacja ani nasz plan pokojowy - to propozycja, którą otrzymaliśmy. Jako pośrednik podjęliśmy jedynie kroki, by się nią podzielić. Nie upubliczniliśmy jej; doszło do wycieku - przekazał senator. Dodał, że w ten sposób Ukraińcy mają możliwość ustosunkowania się do tego dokumentu.
ZOBACZ: Wysłannicy Donalda Trumpa w drodze do Genewy. Pilny szczyt ws. planu pokojowego dla Ukrainy
- 28-punktowy plan, który wyciekł i który według sekretarza Rubio nie jest stanowiskiem administracji, jest w zasadzie listą życzeń Rosjan - powiedział z kolei senator Angus King.
Rounds utrzymywał, że projekt planu Rosjanie przekazali specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi.
- Jeśli chodzi o doniesienia o rzekomych groźbach odebrania pewnych rzeczy (...) takich jak wstrzymanie informacji wywiadowczych - Rubio stwierdził, że nic mu na ten temat nie wiadomo - przekazał senator Republikanów.
W piątek Reuters podał, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, że Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia pokojowego z Rosją.
Szczyt w Genewie
Prezydent Donald Trump potwierdził zaś, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny w Ukrainie. W sobotę podkreślił, że zaproponowany plan nie jest jego ostateczną ofertą dla Ukrainy.
ZOBACZ: "Droga do Polski stanie otworem". Ekspert ostrzega przed planem Trumpa
Jak napisała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela Departamentu Stanu, Rubio jest w drodze do Genewy, gdzie w niedzielę ma odbyć się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego nieformalnej grupy E3 Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ws. amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.
