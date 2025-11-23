W poniedziałek europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Luandzie.

Przed rozpoczęciem szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska premier przekazał, że przedstawi tam "polski punkt widzenia". Donaldowi Tuskowi towarzyszyć będzie wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który odpowiada w resorcie m.in. za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, a także za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie dla Ukrainy.

Wspólnie z https://t.co/7A7Rce3AKr. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów. Jutro europejscy liderzy spotkają się w… — Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025

W drugim niedzielnym wpisie, tym razem w języku angielskim, Donald Tusk powtórzył gotowość liderów do pracy nad planem pokojowym mimo "pewnych zastrzeżeń".

"Zanim jednak rozpoczniemy prace, dobrze byłoby mieć pewność, kto jest autorem planu i gdzie powstał" - dodał szef rządu.

Senator Mike Rounds poinformował podczas sobotniej konferencji prasowej, że 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy został przekazany Stanom Zjednoczonym przez stronę rosyjską, co miał potwierdzić mu w rozmowie telefonicznej sekretarz stanu Marco Rubio. Ten jednak zaprzeczył tym doniesieniom i podkreślił, że dokument został opracowany przez USA przy uwzględnieniu postulatów zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich.

Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska pod hasłem "Promowanie pokoju i dobrobytu poprzez skuteczny multilateralizm" odbędzie się w dniach 24-25 listopada. Przywódcy UE i państw Unii Afrykańskiej (UA) spotkają się w stolicy Angoli Luandzie.

Szczyt, przypadający w 25-lecie partnerstwa UE-UA oraz 50-lecie niepodległości Angoli i kilku innych krajów afrykańskich, będzie prowadzony wspólnie przez prezydenta Angoli Joao Lourenco i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costę. UE ma reprezentować także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a Unię Afrykańską - przewodniczący Komisji UA Mahmoud Ali Youssouf.

Antonio Costa zapowiedział, że w poniedziałek na marginesie szczytu dojdzie do spotkania wszystkich szefów rządów i państw UE. Tematem będzie właśnie plan pokojowy dotyczący zakończenia wojny w Ukrainie.

Costa w sobotę wziął udział w szczycie grupy G20 w Johannesburgu. Na jego marginesie doszło do spotkania przywódców UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii na temat Ukrainy. W wydanym wspólnie oświadczeniu liderzy podkreślili, że projekt planu dla Ukrainy negocjowany przez USA jest podstawą wymagającą dalszej pracy.

Niemniej w ciągu szczytu UE-UA przywódcy państwa mają wziąć też udział w sesjach poświęconych współpracy w obszarach m.in. bezpieczeństwa, sprawowania rządów i multilateralizmu, oraz kwestiom rozwoju gospodarki i migracji.

