Warto wiedzieć, jak samodzielnie sprawdzić autentyczność miodu oraz rozpoznać uczciwych pszczelarzy i wiarygodnych producentów. Pomocne będą proste testy domowe, wskazówki dotyczące etykiet oraz specjalistyczne metody laboratoryjne - to najlepsze sposoby, aby nie dać się oszukać podczas zakupów.

Jak rozpoznać autentyczny miód na półce sklepowej?

Miód warto kupować na podstawie rzetelnych informacji zawartych na etykiecie. Trzeba unikać produktów oznaczonych jako "mieszanka miodów" lub "aromat miodowy", ponieważ mogą one zawierać słodziki lub syntetyczne dodatki. Istotne są również:

dane producenta

numer partii (ułatwi to ewentualną reklamację)

miejsce pochodzenia

ewentualne certyfikaty (np. regionalne czy ekologiczne)

Warto zwrócić uwagę także na cenę - zbyt niska może sugerować niską jakość lub fałszowanie produktu, ponieważ produkcja prawdziwego miodu jest kosztowna. Dobrym pomysłem jest wybieranie miodu od lokalnych pszczelarzy, spółdzielni lub zaufanych sklepów, które gwarantują przejrzystość składu i pochodzenia.

Wystarczy szklanka wody. Tak poznasz, czy miód jest naturalny

W warunkach domowych można przeprowadzić kilka prostych prób, które mogą pomóc wstępnie ocenić, czy miód jest naturalny. Do najczęściej stosowanych należy dodanie łyżki miodu do szklanki wody, naturalny miód zwykle opada na dno i rozpuszcza się powoli, podczas gdy rozcieńczone wersje mogą rozpuszczać się niemal od razu.

Innym sposobem jest zastosowanie roztworu z wodą i octem. Jeśli po wymieszaniu pojawia się intensywna piana, może to oznaczać obecność dodatku syropów.

W laboratorium nic się nie ukryje. Tak specjaliści badają prawdziwość miodu

Aby uzyskać pewność co do autentyczności miodu, stosuje się analizy laboratoryjne. Należą do nich:

melissopalinologia (identyfikacja pyłków kwiatowych)

analiza izotopowa węgla (IRMS)

spektroskopia NMR lub chromatografia (HPLC, GC–MS)

Te metody pozwalają wykryć dodatki syropów cukrowych, poznać pochodzenie geograficzne miodu oraz ocenić czystość surowca. Inspekcje i organizacje badawcze korzystają z tych technik w celu zwalczania oszustw w przemyśle miodowym.

W razie wątpliwości można zgłosić podejrzany produkt do odpowiednich instytucji nadzorujących jakość żywności.

