Pytanie w sondażu przeprowadzonym na zlecenie portalu Wirtualna Polska brzmiało: Kto najlepiej pełnił rolę pierwszej damy Polski?

Najwyższy wynik uzyskała Jolanta Kwaśniewska, która pełniła funkcję pierwszej damy RP w latach 1995-2005 u boku Aleksandra Kwaśniewskiego. W sondażu Kwaśniewska otrzymała 55 proc. wskazań.

Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama Marta Nawrocka, którą najlepiej oceniło 18 proc. ankietowanych. Z innego badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że 54 proc. respondentów pozytywnie ocenia Martę Nawrocką w roli pierwszej damy; negatywnie ocenia ją zaledwie 15 proc. ankietowanych.

Najlepsze pierwsze damy w Polsce. Jest nowy sondaż

Trzecie miejsce zajęła śp. Maria Kaczyńska z wynikiem 12 proc. Kaczyńska była pierwszą damą RP w latach 2005-2010 u boku śp. Lecha Kaczyńskiego.

Na czwartym miejscu znalazła się małżonka Andrzeja Dudy - prezydenta w latach 2015-25 Agata Kornhauser-Duda która uważana jest za najlepszą pierwszą damę przez 8 proc. badanych.

Najsłabiej ocenione zostały: Danuta Wałęsa (małżonka Lecha Wałęsy, który prezydentem był w latach 1990-95), którą za najlepszą pierwszą damę uznało 4 proc. ankietowanych oraz Anna Komorowska (małżonka Bronisława Komorowskiego - prezydenta w latach 2010-15), która otrzymała poparcie 3 proc. respondentów.

Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 13-14 listopada 2025 r. metodą CAWI, na próbie 1050 osób.

