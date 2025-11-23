Brazylijska policja federalna aresztowała w sobotę byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oskarżając go o próbę ucieczki z aresztu domowego oraz o usiłowanie uniknięcia odbycia 27-letniej kary więzienia za kierowanie próbą zamachu stanu.

70-letni Bolsonaro, przebywający w areszcie domowym i zobowiązany do noszenia urządzenia dozoru elektronicznego, został zatrzymany po tym, jak próbował pozbyć się "bransoletki" przy użyciu lutownicy.

Na polecenie sędziego Sądu Najwyższego agenci federalni wkroczyli do domu Bolsonaro i przewieźli go do siedziby policji federalnej w stolicy kraju - Brasílii. Tam postawiono mu zarzut "podjęcia próby ucieczki" z miejsca odosobnienia.

Brazylia. Jair Bolsonaro uszkodził "bransoletkę": Z ciekawości użyłem gorącego żelaza

Władze upubliczniły materiał wideo ilustrowany zdjęciami uszkodzeń nadajnika. Według komunikatu fotografie stanowią dokumentację "szczegółowych badań elektronicznych uszkodzonego sprzętu".

OUÇA momento em que Bolsonaro admite que tentou violar tornozeleira eletrônica com 'ferro quente' https://t.co/jmOcJlfBYa #g1 pic.twitter.com/8uZubWLVCb — g1 (@g1) November 22, 2025



Według informacji brazylijskich mediów elektronicznych Bolsonaro miał przyznać: "przez ciekawość użyłem gorącego żelaza".

Zdaniem sądu i prokuratury, jak informują brazylijskie media, istnieją przesłanki, że skazany za zamach stanu Bolsonaro planuje ucieczkę do którejś z ambasad, USA, Argentyny bądź Węgier.

