Ukraina przeprowadziła w niedzielę atak dronowy na dużą elektrociepłownię w obwodzie moskiewskim, powodując pożar i czasowe przełączenie obiektu na rezerwowe źródła energii i ciepła - poinformował gubernator regionu Andriej Worobiow.

Celem ataku była Państwowa Elektrownia Okręgowa Szaturskaja, około 120 km na wschód od stolicy. Jak przekazał Worobiow, część bezzałogowców została zestrzelona przez rosyjską obronę powietrzną, jednak niektóre spadły na teren elektrowni, wywołując pożar. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które "szybko opanowały ogień".

Rosja. Atak dronów na dużą elektrociepłownię niedaleko Moskwy

Władze rosyjskie zapewniają, że dostawy energii elektrycznej do miasta nie zostały zakłócone, ponieważ elektrownia szybko przeszła na linie rezerwowe. Aby utrzymać stabilne dostawy ciepła, do okolicznych dzielnic skierowano mobilne kotłownie modułowe. Z powodu ataku dronów Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych na moskiewskim lotnisku Żukowskij.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło ponadto, że zestrzelono 75 ukraińskich dronów nad Morzem Czarnym i okupowanym Krymem.

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, Państwowa Elektrownia Okręgowa Szaturskaja jest jedną z najstarszych tego typu instalacji w Rosji. To elektrociepłownia (GRES) o mocy 1500 MW, zlokalizowana w mieście Szatura w obwodzie moskiewskim.

