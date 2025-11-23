- Około godziny 13.30 na wysokości ul. Kwiatkowskiego, na stacji Politechnika, maszynista zauważył przewód koloru pomarańczowego i zadzwonił na numer alarmowy - przekazała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zabezpieczyli miejsce zdarzenia. - Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że jest to przewód światłowodu, który jest przygotowany do zainstalowania. Ruch pociągów odbywał się normalnie i nie ma żadnych opóźnień - dodała Sreberska.

Do aktów dywersji na kolei doszło w ubiegłym tygodniu na trasie Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Alarm na kolei. Służby apelują o uważność

Przypomnijmy, że na wybranych liniach kolejowych w kraju obowiązuje obecnie trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Obywatele są proszeni o zachowanie szczególnej czujności, zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych sytuacji oraz przestrzeganie ich poleceń.

W czasie trwania stopnia alarmowego należy zwracać uwagę na nietypowe zdarzenia i potencjalne zagrożenia - m.in. osoby zachowujące się w nietypowy sposób, pozostawione bez opieki paczki, torby lub plecaki, a także pojazdy, zwłaszcza transportowe, zaparkowane w pobliżu miejsc mogących być celem aktów dywersji.

W razie zauważenia zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby pod numerem 112.

