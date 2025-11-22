W niedzielę doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec mają spotkać się w Genewie z przedstawicielami Unii Europejskiej, USA i Ukrainy. Delegaci omówią proponowany przez zespół Donalda Trumpa 28-punktowy plan pokojowy dla Kijowa - informowali urzędnicy przy okazji szczytu G20 w Johannesburgu.

Witkoff i Rubio będą rozmawiać z liderami. Celem zakończenie wojny w Ukrainie

Agencja Rutera ustaliła, że na miejscu planowanego spotkania znajduje się sekretarz armii USA Daniel Driscoll. W niedzielę mają do niego dołączyć jeszcze Steve Witkoff i Marco Rubio - jedni z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa.

Natomiast ukraińska delegacja ma zjawić się w Genewie w sobotę wieczorem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał oficjalny skład zespołu dyplomatycznego na to wydarzenie.

Amerykański plan pokojowy. Podano skład ukraińskiej delegacji na rozmowy

W dekrecie "o delegacji Ukrainy do udziału w procesie negocjacyjnym ze Stanami Zjednoczonymi i innymi międzynarodowymi partnerami Ukrainy, a także z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju" wskazano takie osoby jak:

Andrij Jermak - szef gabinetu prezydenta Ukrainy,

- szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Rustem Umierow - sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy,

- sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Kyryło Budanow - główny szef Dyrekcji Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy,

- główny szef Dyrekcji Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Andrij Wiktorowycz Hnatow - szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy,

- szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleh Ivashchenko - dowódca Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy,

- dowódca Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Sergiy Kyslytsya - pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy,

- pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, Jewhen Ostriansky - pierwszy zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy,

- pierwszy zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Oleksandr Poklad - zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,

- zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Oleksandr Bevz - doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy.

Zgodnie z dekretem Zełenskiego szef ukraińskiej delegacji otrzymał uprawnienia angażowania w rozmowy m.in. pracowników organów państwowych i doradców naukowych.

"Ukraina nigdy nie chciała tej wojny i zrobi wszystko, by zakończyć ją godnym pokojem. Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą dla pokoju, a przedstawiciele państwa ukraińskiego będą bronić słusznych interesów narodu ukraińskiego oraz fundamentów bezpieczeństwa europejskiego" - poinformowało Biuro Prezydenta Ukrainy.

Donald Trump wyznaczył termin. "Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem"

Serwis Axios podał w czwartek, że Stany Zjednoczone we współpracy z Rosją stworzyły 28-punktowy plan pokojowy, w którym przewidziano m.in. oddanie części ukraińskiego terytorium pod władzę Moskwy. Kijów miałby także zostać zobowiązany, aby zredukować wojska do 600 tys. żołnierzy i zrezygnować z ambicji przystąpienia do NATO.

W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć na gwarancję bezpieczeństwa, która wygasłaby w momencie ataku Ukrainy na Rosję. Jeśli zaś Kreml złamałby postanowienia paktu, Zachód miałby odpowiedzieć militarnie i cofnąć uznanie wszelkich jego zapisów.

Plan uwzględnił dodatkowo, że na terenie Polski będą stacjonować europejskie myśliwce. To - jak wskazano - element nowej architektury bezpieczeństwa po zakończeniu wojny, a ponadto alternatywa dla stacjonowania wojsk NATO na terytorium Ukrainy.

- Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo utrata kluczowego partnera - zareagował Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że nadchodzący tydzień będzie trudny dla Ukrainy.

Jak informowała agencja Reutera, Donald Trump chce, aby Ukraińcy do czwartku (27 listopada) przyjęli przedstawiony plan pokojowy.

