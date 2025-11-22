Tragedię, do której doszło nieopodal Konina (woj. wielkopolskie), opisywali kilka lat temu reporterzy "Interwencji" Polsat News. Jak ustalono, 20 listopada 2004 roku Jarosław S. (wówczas 21-letni) postanowił wybrać się ze znajomymi do położonego w sąsiedniej miejscowości klubu Faraon.

Skazany na 25 lat więzienia. Twierdził, że wymuszono na nim zeznania

- Około godziny drugiej nad ranem z dyskoteki Jarek wychodzi z koleżanką, już po rozstaniu ze swoją dziewczyną. Idą w okolice takiego zagajnika, tam spędzają razem kilkanaście minut – opowiadał ekipie "Interwencji" kuzyn Jarosława S.

Następnego dnia w pobliżu Faraona odnaleziono zwłoki 26-letniej Małgorzaty W., która minioną noc również spędzała na dyskotece. Jej ciało znaleziono w zagajniku. Zatrzymany 21-latek utrzymywał, że nie znał ofiary. Ostatecznie jednak przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale przed sądem zaznaczył, że został do tego zmuszony.

W relacji z intensywnego trzydniowego przesłuchania Jarosław S. twierdził, że został rozebrany przez funkcjonariuszy do samej bielizny, a następnie miał być bity i poniżany. Nie zgodził się także z zapisem wizji lokalnej, twierdząc, że śledczy przedstawili swoją wersję.

Rzecznik praw obywatelskich wniósł kasację do wyroku

21 marca 2006 roku mężczyzna został uznany winnym tego, że usiłował przemocą zmusić kobietę do stosunku seksualnego i spowodował jej śmierć. Sąd Okręgowy skazał go na karę 25 lat więzienia. W czerwcu 2006 roku Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy.

"Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku z 20 czerwca 2006 r. wydanego w sprawie mężczyzny skazanego na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i usiłowanie gwałtu" - przekazano w piątek w Biuletynie Informacji Publicznej RPO.

Według rzecznika mogło dojść do naruszenia przepisów postępowania karnego. Jak przekazano, sąd odwoławczy nieprawidłowo rozpoznał apelację obrońcy, a ponadto powinien był sprawdzić wyrok sądu pierwszej instancji pod kątem "rażącej niesprawiedliwości", czego nie uczynił.

Sąd ponownie rozpatrzy sprawę Jarosław S.

W ocenie rzecznika zaniechane przez sąd czynności były konieczne do uwzględnienia wszystkich okoliczności związanych ze sprawą i przebiegiem zdarzenia. Bez nich sprawa nie mogła być rozstrzygnięta zgodnie z zasadą bezstronności.

Wobec tych zarzutów rzecznik praw obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. Jego zdaniem prawidłowe wyjaśnienie kwestii budzących wątpliwości mogłoby doprowadzić do wydania innego wyroku.

"Przez wątpliwości, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, niektórzy porównują ją do sprawy niesłusznego skazania Tomasza Komendy" - wyszczególniono w komunikacie RPO.

Kasacja została zarejestrowana w Sądzie Najwyższym pod sygnaturą I KK 460/25 i oczekuje na wyznaczenie terminu. Warto zauważyć, że środek ten jest nadzwyczajnym aktem zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu karnym.

