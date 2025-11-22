Przed rozpoczęciem meczu hokejowego, w trakcie którego obchodzono Światowy Dzień Zwierząt Domowych, symbolicznego wznowienia gry dokonali inspektor-kynolog Departamentu Ochrony MSW, porucznik milicji Jelizaweta Gorbaczowa, oraz pies służbowy Mińskiego Miejskiego Zarządu Departamentu Ochrony MSW o imieniu Spike.

Pies zaatakował hokeistów na meczu w Mińsku. Nagranie trafiło do sieci

Na nagraniu widać, jak inspektor podprowadza psa do zawodnika CSKA Pawła Karnauchowa. W tym momencie Spike wczepia się zębami w jego rękawicę.

In the Russian KHL, an attack dog was brought out to drop the puck...



He ended up biting one of the players😳



(Via @khl_eng, h/t @HockeyNewsHub) pic.twitter.com/MIjmapmIki — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2025

Po wznowieniu gry pies zaatakował także Andreja Stasa z mińskiego "Dynama", podgryzając go w okolicach brzucha. Służby nie odnotowały jednak poważniejszych obrażeń zawodników.

ZOBACZ: Incydent podczas meczu z Holandią. Stanowcza reakcja PZPN

Incydent wywołał mieszane reakcje w internecie. Część użytkowników uznała sytuację za niebezpieczną, inni - za zabawną.

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że pies przyzwyczajony do ataku mógł zostać sprowokowany przez hokejowe rękawice, używane w treningach policyjnych do ochrony przed ugryzieniem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni