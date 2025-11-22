Policyjny pies zaatakował hokeistów w Mińsku. Film obiegł internet
Symboliczne wprowadzenie krążka przed meczem KHL w Mińsku między miejscowym "Dynamo" a moskiewskim CSKA zakończyło się nietypowym incydentem. Policyjny pies biorący udział w ceremonii niespodziewanie zaatakował hokeistów, gryząc ich.
Przed rozpoczęciem meczu hokejowego, w trakcie którego obchodzono Światowy Dzień Zwierząt Domowych, symbolicznego wznowienia gry dokonali inspektor-kynolog Departamentu Ochrony MSW, porucznik milicji Jelizaweta Gorbaczowa, oraz pies służbowy Mińskiego Miejskiego Zarządu Departamentu Ochrony MSW o imieniu Spike.
Pies zaatakował hokeistów na meczu w Mińsku. Nagranie trafiło do sieci
Na nagraniu widać, jak inspektor podprowadza psa do zawodnika CSKA Pawła Karnauchowa. W tym momencie Spike wczepia się zębami w jego rękawicę.
Po wznowieniu gry pies zaatakował także Andreja Stasa z mińskiego "Dynama", podgryzając go w okolicach brzucha. Służby nie odnotowały jednak poważniejszych obrażeń zawodników.
Incydent wywołał mieszane reakcje w internecie. Część użytkowników uznała sytuację za niebezpieczną, inni - za zabawną.
Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że pies przyzwyczajony do ataku mógł zostać sprowokowany przez hokejowe rękawice, używane w treningach policyjnych do ochrony przed ugryzieniem.
