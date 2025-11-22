Policyjny pies zaatakował hokeistów w Mińsku. Film obiegł internet

Symboliczne wprowadzenie krążka przed meczem KHL w Mińsku między miejscowym "Dynamo" a moskiewskim CSKA zakończyło się nietypowym incydentem. Policyjny pies biorący udział w ceremonii niespodziewanie zaatakował hokeistów, gryząc ich.

Pies służbowy Spike podczas symbolicznego wznowienia gry przed meczem hokejowym ugryzł dwóch zawodników. Na zdjęciu widać moment, gdy pies chwyta za rękawicę jednego z graczy oraz drugi kadr z psem obok zawodnika w kasku i masce.
screen @BleacherReport / X
Pies służbowy zaatakował zawodników podczas meczu hokejowego w Mińsku

Przed rozpoczęciem meczu hokejowego, w trakcie którego obchodzono Światowy Dzień Zwierząt Domowych, symbolicznego wznowienia gry dokonali inspektor-kynolog Departamentu Ochrony MSW, porucznik milicji Jelizaweta Gorbaczowa, oraz pies służbowy Mińskiego Miejskiego Zarządu Departamentu Ochrony MSW o imieniu Spike.

Pies zaatakował hokeistów na meczu w Mińsku. Nagranie trafiło do sieci

Na nagraniu widać, jak inspektor podprowadza psa do zawodnika CSKA Pawła Karnauchowa. W tym momencie Spike wczepia się zębami w jego rękawicę.

 

 

 

 

Po wznowieniu gry pies zaatakował także Andreja Stasa z mińskiego "Dynama", podgryzając go w okolicach brzucha. Służby nie odnotowały jednak poważniejszych obrażeń zawodników. 

 

ZOBACZ: Incydent podczas meczu z Holandią. Stanowcza reakcja PZPN

 

Incydent wywołał mieszane reakcje w internecie. Część użytkowników uznała sytuację za niebezpieczną, inni - za zabawną.

 

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że pies przyzwyczajony do ataku mógł zostać sprowokowany przez hokejowe rękawice, używane w treningach policyjnych do ochrony przed ugryzieniem.

 

Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl
