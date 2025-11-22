Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Słowacji Robert Fico przekazał, że plan pokojowy mający zakończyć wojnę w Ukrainie ma poparcie jego rządu. Zaznaczył jednak, że kluczowa jest zgoda samej Ukrainy.



Fico wezwał też Unię Europejską do większego zaangażowania w procesie pokojowym. - Plan zakłada m.in. 100 miliardów euro na odbudowę Ukrainy, które miałaby zapewnić UE. Poza tym nie widzimy w nim żadnej roli dla Unii - powiedział, cytowany przez portal sme.sk.

Premier podkreślił, że wszystkie propozycje jego partii Smer-SD dotyczące zakończenia wojny, m.in. rezygnacja Ukrainy z wejścia do NATO i oddanie części terytorium, pojawiły się w amerykańskim projekcie porozumienia.

Robert Fico o planie pokojowym dla Ukrainy: Zawiera nasze postulaty

Fico stwierdził także, że obecny plan jest dla Ukrainy znacznie gorszy niż ten z wiosny 2022 roku. Zdaniem słowackiego premiera rozmowy zostały "udaremnione" przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Zapytał, kto z "europejskich jastrzębi" posypie głowę popiołem i przyzna, że "zabronili jakiegokolwiek zawieszenia broni, wysłali tam broń i pozwolili zginąć setkom tysięcy ludzi za co?". Jednocześnie uznał obecną propozycję za jedyną możliwą i jedyną realistyczną. Dodał, że wszyscy dziennikarze popierali wojnę, a "ktokolwiek mówił o pokoju, był zdrajcą".

Słowacki premier skrytykował także skalę europejskiego wsparcia finansowego dla Kijowa. - UE wysłała na Ukrainę 177 miliardów euro. Ile z tego ukradziono? A teraz Europa ponownie jest proszona o znalezienie kolejnych 140 miliardów na następne dwa lata - mówił, nawiązując do skandalu korupcyjnego w otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Jego zdaniem, jeśli nowy plan zostałby podpisany, Rosja wyszłaby z wojny jako zwycięzca. - Jeśli ten plan zostanie podpisany, Rosja wyjdzie z tej wojny jako totalny zwycięzca. Rosja wyjdzie z tej wojny niezwykle wzmocniona moralnie i gospodarczo - powiedział.

