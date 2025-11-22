Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę w mediach społecznościowych, że odbył rozmowę z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem.

Jak przekazał, podczas spotkania podzielił się szczegółami ukraińskich działań dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Zaznaczył jednocześnie, że dla Ukrainy szczególnie ważne jest, aby jej kluczowi partnerzy byli na bieżąco informowani o sytuacji.

ZOBACZ: Europa odpowiada na plan Donalda Trumpa. Liderzy szykują alternatywę

"Koordynujemy nasze działania, aby zapewnić zaangażowanie Europy w ten proces" - zapewnił.

Zełenski podziękował również premierowi oraz całemu narodowi polskiemu za okazane do tej pory wsparcie. "Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Polskę i bardzo to doceniamy" - podkreślił.

Nowy plan pokojowy. Zełenski omówił go z Donaldem Tuskiem

O rozmowie telefonicznej z ukraińskim przywódcą poinformował również wcześniej Donald Tusk. Jak wyjawił, Zełenski przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej. "Wymaga ona wspólnej pracy" - zaznaczył we wpisie, zastrzegając, że Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków.

Dodał także, że "wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem". Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do jednego z punktów 28-planu pokojowego, którego treść ujawnił w tym tygodniu amerykański portal Axios.

ZOBACZ: "Zaoferowałem Polsce pomoc". Wołodymyr Zełenski po rozmowie z premierem

Przypomnijmy, że zapis dotyczący Polski zakłada, że na terenie naszego kraju będą stacjonowały europejskie myśliwce. Ma to być element nowej architektury bezpieczeństwa po zakończeniu wojny i jednocześnie alternatywa dla stacjonowania wojsk NATO na terytorium Ukrainy, które plan wyklucza.

"Wszystkie decyzje dotyczące Polski będą podejmowane przez Polaków. Nic o nas bez nas. Jeśli chodzi o pokój, wszystkie negocjacje powinny obejmować Ukrainę. Nic o Ukrainie bez Ukrainy" - napisał w reakcji na te doniesienia Tusk.

Projekt został opracowany przez wysłannika Donalda Trumpa, Steve’a Witkoffa, we współpracy z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz Jaredem Kushnerem. W procesie konsultacji miał uczestniczyć również rosyjski wysłannik Kirił Dmitrijew, który ocenił, że "rosyjskie stanowisko jest po raz pierwszy realnie wysłuchane".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni