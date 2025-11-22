Nowe uprawnienia skarbówki? Ministerstwo Finansów wyjaśnia
W sieci pojawiają się informacje, że od 2026 roku banki będą musiały raportować urzędom skarbowym płatności kartowe, gdy roczna suma transakcji klienta przekroczy 25 000 euro. Niezależnie od tego, czy jest to firma, czy osoba fizyczna. Domniemania te powielane są też na platformie X. Jest stanowisko Ministerstwa Finansów.
- Ministerstwo Finansów dementuje informacje o dostępie urzędów skarbowych do danych o wydatkach bezgotówkowych przedsiębiorców i obywateli
- Nowe przepisy UE nakładają na instytucje finansowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące ruchów na rachunkach i płatności kartowych, gdy przekroczony zostanie określony próg wydatków
- Polska nie prowadzi prac legislacyjnych nad wprowadzeniem obowiązku raportowania przez banki szczegółowych danych o transakcjach kartowych do urzędów skarbowych
- Polscy płatnicy nie powinni spodziewać się automatycznego przesyłania zestawień płatności kartowych do fiskusa
Paweł Usiadek, wiceprezes Ruchu Narodowego napisał: "Polska wchodzi w nową erę fiskalnego nadzoru. Urząd skarbowy uzyska bezpośredni dostęp do wszystkich wydatków bezgotówkowych przedsiębiorców i części zwykłych obywateli". Wywołało to natychmiastową lawinę komentarzy. A jaka jest prawda? Ministerstwo Finansów wyjaśnia.
Pomysł raportowania płatności kartowych pojawia się w kontekście szerszych działań wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Hiszpanii), mających na celu uszczelnienie systemów podatkowych i wykrywanie transakcji powiązanych z unikaniem opodatkowania.
W niektórych krajach banki i platformy płatnicze otrzymały już obowiązki przekazywania szczegółowych danych o rachunkach, transakcjach i użytkownikach, co z jednej strony zwiększa przejrzystość, a z drugiej rodzi wątpliwości obywateli dotyczące zakresu nadzoru. Jak będzie w Polsce od 1 stycznia 2026 roku?
Co tak naprawdę przewidują nowe przepisy UE?
W zmienionych unijnych przepisach chodzi o obowiązki sprawozdawcze nałożone na instytucje finansowe - raportowanie ruchów na rachunkach, a także płatności kartowych i mobilnych, gdy roczne wydatki użytkownika przekraczają określony próg. Zestaw przekazywanych informacji może obejmować identyfikację posiadacza rachunku, powiązane numery kont, łączną sumę obciążeń i szczegóły transakcji.
Częstotliwość raportów i dokładny zakres danych zależą od krajowych aktów wykonawczych.
Czy zmiany unijne dotyczą Polski?
Polskie Ministerstwo Finansów wydało komunikat. "W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, sugerujących, że od 2026 roku urzędy skarbowe będą otrzymywać od banków dane dotyczące płatności kartowych przekraczających ustalony próg, Ministerstwo Finansów informuje, że nie przygotowuje i nie prowadzi prac legislacyjnych nad takim rozwiązaniem" - podkreślono.
W praktyce oznacza to, że resort finansów nie zamierza wprowadzać przepisów nakładających na banki obowiązek przekazywania urzędom skarbowym szczegółowych danych o transakcjach kartowych. Resort podkreśla, że obecne przepisy krajowe i międzynarodowe nie nakładają takich obowiązków. Polscy płatnicy nie powinni spodziewać się automatycznego przysyłania zestawień ich płatności kartowych do fiskusa.
