Paweł Usiadek, wiceprezes Ruchu Narodowego napisał: "Polska wchodzi w nową erę fiskalnego nadzoru. Urząd skarbowy uzyska bezpośredni dostęp do wszystkich wydatków bezgotówkowych przedsiębiorców i części zwykłych obywateli". Wywołało to natychmiastową lawinę komentarzy. A jaka jest prawda? Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Pomysł raportowania płatności kartowych pojawia się w kontekście szerszych działań wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Hiszpanii), mających na celu uszczelnienie systemów podatkowych i wykrywanie transakcji powiązanych z unikaniem opodatkowania.

W niektórych krajach banki i platformy płatnicze otrzymały już obowiązki przekazywania szczegółowych danych o rachunkach, transakcjach i użytkownikach, co z jednej strony zwiększa przejrzystość, a z drugiej rodzi wątpliwości obywateli dotyczące zakresu nadzoru. Jak będzie w Polsce od 1 stycznia 2026 roku?

Co tak naprawdę przewidują nowe przepisy UE?

W zmienionych unijnych przepisach chodzi o obowiązki sprawozdawcze nałożone na instytucje finansowe - raportowanie ruchów na rachunkach, a także płatności kartowych i mobilnych, gdy roczne wydatki użytkownika przekraczają określony próg. Zestaw przekazywanych informacji może obejmować identyfikację posiadacza rachunku, powiązane numery kont, łączną sumę obciążeń i szczegóły transakcji.

Częstotliwość raportów i dokładny zakres danych zależą od krajowych aktów wykonawczych.

Czy zmiany unijne dotyczą Polski?

Polskie Ministerstwo Finansów wydało komunikat. "W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, sugerujących, że od 2026 roku urzędy skarbowe będą otrzymywać od banków dane dotyczące płatności kartowych przekraczających ustalony próg, Ministerstwo Finansów informuje, że nie przygotowuje i nie prowadzi prac legislacyjnych nad takim rozwiązaniem" - podkreślono.

W praktyce oznacza to, że resort finansów nie zamierza wprowadzać przepisów nakładających na banki obowiązek przekazywania urzędom skarbowym szczegółowych danych o transakcjach kartowych. Resort podkreśla, że obecne przepisy krajowe i międzynarodowe nie nakładają takich obowiązków. Polscy płatnicy nie powinni spodziewać się automatycznego przysyłania zestawień ich płatności kartowych do fiskusa.

