W rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem obecny poseł PSL wskaże też, jak wyglądają relacje naszych służb specjalnych z ich zagranicznymi odpowiednikami. Czy na tej płaszczyźnie w ostatnich latach wszystko przebiegało prawidłowo? Prowadzący zapytają też Marka Biernackiego o finansowanie instytucji strzegących bezpieczeństwa Polski. Powinniśmy płacić na nie więcej?



W "Politycznym WF-ie z gościem" także o koalicyjnych układankach i ostatnim wyborze Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Czy wśród członków partii tworzących obóz rządzący rzeczywiście niemal wszyscy nie mieli cienia wątpliwości, iż to lider Nowej Lewicy powinien zastąpić na stanowisku Szymona Hołownię?



