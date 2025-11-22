Popularność makaronu tłumaczą również wyniki badań włoskiego Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, opublikowane na łamach "Food Science & Nutrition". Naukowcy wykazali, że spożywanie makaronu może poprawiać nastrój i obniżać poziom stresu. Jak dodatkowo zadbać o korzyści z makaronu, wybierając odpowiedni produkt?

Czym kierować się przy wyborze makaronu? Jakość ma znaczenie

Jednym z kluczowych kryteriów jest rodzaj użytej mąki. Najwyżej ceniona jest semolina z pszenicy durum. Zazwyczaj makaron z tej mąki ma niższy indeks glikemiczny, większą sprężystość i stabilniejszą strukturę, a przy tym jest źródłem wartościowych składników odżywczych.

ZOBACZ: Wystarczy łyżeczka dziennie. Wzmacnia serce i obniża poziom cukru

Kolejne kryterium podczas zakupów to wygląd. Makaron na dobrym poziomie ma naturalny, słomkowy kolor. Blade odcienie sugerują, że do produkcji użyto gorszej mąki, a "przesadzone", intensywne barwy wskazują na obecność sztucznych dodatków. Warto zwrócić uwagę na kształt: makaron z rowkami czy otworami (np. penne, fusilli) lepiej łączy się z sosem.

Równie istotny jest skład produktu. Najlepszy makaron to taki, który zawiera krótki skład (np. tylko mąkę i wodę). Dopuszczalny jest niewielki dodatek soli, jednak należy unikać makaronów z barwnikami, wzmacniaczami smaku, olejami i tłuszczami (często spotykanymi w produktach typu "instant"). Warto także sprawdzić zawartość białka. Jeśli przekracza 12 g na 100 g, to prawdopodobnie użyto wysokiej jakości pszenicy.

Jasny czy ciemny: który makaron wybrać?

Każdy rodzaj makaronu ma swoje zalety i wady. Pełnoziarnisty zawiera więcej błonnika i minerałów, ale nie każdemu odpowiada jego twardsza struktura i charakterystyczny, zbożowy smak. Makaron z jasnej pszenicy jest bardziej miękki i lekkostrawny, lecz cechuje się wyższym indeksem glikemicznym i mniejszą wartością odżywczą. Dobrym kompromisem bywa makaron z pszenicy durum - ma łagodny smak, korzystny skład i umiarkowaną cenę.

ZOBACZ: Zawiera jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Ten owoc jadasz od dziecka

Wbrew niektórym opiniom, makaron może być elementem zdrowej diety. Dostarcza energii, witamin z grupy B oraz pewnej ilości żelaza, magnezu i cynku. Odmiany pełnoziarniste są bogatym źródłem błonnika, który wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Makaron wpisuje się w zalecenia diety śródziemnomorskiej i DASH.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl