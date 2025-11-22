Cywilny i wojskowy ruch lotniczy został zawieszony na lotnisku Eindhoven w sobotę wieczorem. Rejsy mają być przekierowywane przez Rotterdam, Brukselę i Weeze. Serwis NOS podał, że teren, nad którym przeleciały drony, służy nie tylko obsłudze pasażerów, ale mieści także bazę sił powietrznych Holandii.

Lotnisko w Eindhoven. Drony zakłóciły loty w Holandii

Minister Brekelmans zapewnił, że holenderski resort obrony dysponuje zasobami przeciwdronowymi, których można użyć w dowolnym momencie. Na lotnisku pojawiła się policja i żandarmeria wojskowa.

Jak wynika z ustaleń autorów NOS, kilkadziesiąt podróżnych utknęło w sali odlotów.

- Trwają dalsze dochodzenia i będziemy działać tam, gdzie będzie to konieczne - oświadczył szef Ministerstwa Obrony, cytowany przez serwis NU.nl.

Telebimy na lotnisku wyświetlają napis: "Z powodu zakłóceń w przestrzeni powietrznej loty zostały opóźnione, a odwołania mogą nastąpić". Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają opóźnienia.

Kolejny incydent dronowy. Poprzedniego wieczoru otwarto ogień

Wcześniej tego samego dnia poinformowano, że w piątek wieczorem drony przeleciały nad bazą lotniczą Volkvel, około 30 kilometrów od lotniska w Eindhoven. Dostrzeżono wówczas od pięciu do dziesięciu dronów.

Żołnierze holenderskich sił powietrznych otworzyli ogień do obcych jednostek. Nie udało się jednak ich zestrzelić. Drony zdołały odlecieć, nie pozostawiwszy za sobą tropu, wobec czego dotąd pozostają nieodnalezione.

