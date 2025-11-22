"Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła" - manifest przytoczony w sobotę przez prezydenta stanowił odpowiedź delegatów Związku Polaków w Niemczech na rosnące szykany wobec ludności polskiej stosowane przez nazistowski rząd. Wydany został w 1938 roku w Berlinie.

"Pięć Prawd Polaków (6 marca 1938, Berlin):

1. Jesteśmy Polakami.

2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.

3. Polak Polakowi bratem.

4. Co dzień Polak narodowi służy.

5. Polska matką naszą – nie można o matce mówić źle" - przytoczył zapisy w swoim poście w serwisie X Karol Nawrocki.

W swoim wpisie prezydent nazwał je "pięknym manifestem polskości".

Głowa państwa nazwała "Pięć Prawd..." manifestem "ludzi odważnych, kochających Polskę, którzy nawet w obliczu nadchodzącej hekatomby szukali siły narody w tym, co najważniejsze". "Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych, tworzyć Ją, ale tam, gdzie Ona już jest - warto albo słuchać albo milczeć" - czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.

Post prezydenta pojawia się dzień po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie, podczas którego premier wskazywał, że akcje destabilizacyjne Kremla przekroczyły "krytyczną granicę". Szef rządu zwrócił się do polityków, przedstawiając im "pięć przykazań", które miałyby pomóc w przeciwdziałaniu zamiarom Rosji.

- Dla każdego polskiego polityka, który nie jest zdrajcą, mam pięć prostych przykazań - zaznaczył Tusk podczas piątkowego wystąpienia w parlamencie.

Po pierwsze zwrócił uwagę na dezinformację. - Nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy - podkreślił. Posłowie opozycji regularnie reagowali na wystąpienie premiera okrzykami. W tym momencie Antoni Macierewicz z PiS krzyknął, by szef rządu "nie powtarzał kłamstw o Smoleńsku".

- Drugie, nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb. I nie przeszkadzaj im w działaniu - mówił dalej Donald Tusk.

- Trzecie, nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, współczesnym liberum veto. Rosja zawsze lubiła polskie liberum veto. Czwarte, nie podważaj jedności europejskiej. Bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją - kontynuował premier.

- Piąte, stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją, bez żadnego "ale". Każde takie "ale" działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu - zaznaczył szef rządu.

Tusk wskazał, że działania na rzecz Rosji są przeciw polskiemu bezpieczeństwu. - Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego "ale". Albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. W kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Proście nie mogę, mam nadzieję, że wreszcie dotarło - zwrócił się do posłów.

