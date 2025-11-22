Choć jarmark czynny jest już od piątku, oficjalna inauguracja z udziałem m.in. prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzeja Bojanowskiego, odbyła się w sobotnie popołudnie.

Wydarzenie rozpoczęło się od barwnej parady oraz symbolicznego otwarcia Księgi Jarmarku. Całość uświetniły występy Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego i młodzieży z projektu "Witaj w Domu".

- Przed nami miesiąc świątecznej atmosfery w sercu Gdańska. Zachęcam wszystkich do wspólnej zabawy, odkrywania niezwykłych smaków z różnych zakątków świata i korzystania z bogatej oferty jarmarku - mówiła Dulkiewicz.

Bożonarodzeniowy jarmark w centrum Gdańska. Mieści ponad 200 stoisk

W tym roku świąteczne miasteczko rozciąga się od Teatru Wybrzeże aż po Gdański Teatr Szekspirowski, obejmując także dziedziniec Forum Gdańsk i Instytutu Kultury Miejskiej.

Na odwiedzających czekają 222 stoiska z rękodziełem, ozdobami, prezentami i świątecznymi smakołykami z całego świata – od tradycyjnych pierogów i regionalnych przysmaków Pomorza po egzotyczne dania ze Sri Lanki.

- Prawie 40 proc. wystawców jest z Gdańska, z czego jestem bardzo dumna. Pamiętajmy jednak również o tym, że istotą świąt jest dzielenie się dobrem, dlatego proszę, byście wspierali tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Każdego roku na jarmarku organizujemy różnego rodzaju zbiórki, w które można się włączyć - powiedziała prezydent Dulkiewicz.

Polityk zachęcała mieszkańców i turystów do korzystania z komunikacji miejskiej. W związku jarmarkiem w grudniowe weekendy zwiększona zostanie częstotliwość kursowania tramwajów. W godzinach 12-21 tramwaje linii 6 i 10 będą jeździć co około 10 minut.

- Za niewiele ponad miesiąc będziemy świętować Boże Narodzenie, a już teraz możemy poczuć jego niezwykłą atmosferę. Cieszę się, że możemy być tu razem. Szczególnie raduje mnie obecność licznych pomorskich wystawców, prezentujących lokalne smaki i tradycje: miody, piwa oraz wiele innych regionalnych przysmaków. Życzę Państwu radosnego czasu oraz udanych przygotowań do świąt - podkreślił marszałek województwa Mieczysław Struk.

Gdańsk. Świąteczny jarmark oficjalnie otwarty. Lista atrakcji jest długa

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku od lat zyskuje na popularności. W ubiegłym roku odwiedziło go 1,3 mln osób. W 2024 r. w konkursie Best Christmas Markets głosami internautów zdobył tytuł najlepszego jarmarku świątecznego w Europie.

W sobotni wieczór teren imprezy wypełniły tłumy mieszkańców i przyjezdnych.

- Jesteśmy tutaj co roku. Jest pięknie, magicznie, a zapach grzanego wina, dekoracje i światełka wzmacniają ten świąteczny klimat - powiedziała PAP pani Magdalena z Pruszcza Gdańskiego. Jej koleżanka dodawała z uśmiechem: Ceny na straganach są różne, ale każdy znajdzie coś na swoją kieszeń. Warto tu być dla atmosfery.

W czasie jarmarku zaplanowano ponad 100 wydarzeń artystycznych, m.in. koncerty kolęd, pokazy fireshow, rodzinne spektakle, karaoke, potańcówki. W programie znalazły się m.in. cykliczne Teatralne Wtorki, Rodzinne Czwartki z przedstawieniami "Podróże Królowej Śniegu", warsztaty rękodzielnicze, a także codzienne otwieranie największego w Gdańsku kalendarza adwentowego. Na dziedzińcu Forum Gdańsk czeka Zakątek Bursztynowy z multimedialną wystawą biżuterii.

Wśród atrakcji są też m.in. Karuzela Gdańska, Spinning Coaster, podróż saniami św. Mikołaja VR, lot paralotnią VR, liczne instaspoty i ulubieniec najmłodszych - łoś Lucek.

Na 2 grudnia zaplanowano ceremonię wręczenia nagród Grand Prix Jarmarku, podczas której dowiemy się kto w tym roku stworzył najpiękniejsze stoisko, przygotował najbardziej oryginalny produkt oraz najsmaczniejszą potrawę.

