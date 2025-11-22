O planach powstania alternatywnego wobec konceptu Trumpa planu poinformował "Sueddeutsche Zeitung". Dziennikarze nie sprecyzowali, który państwa uczestniczą w pracach nad dokumentem.

Plan pokojowy Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Europa szuka alternatywy

Wcześniej w piątek Reuters poinformował, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad własną propozycją zakończenia wojny. Jedno ze źródeł agencji powiedziało, że w jej stworzeniu prawdopodobnie wezmą udział również inne kraje europejskie.

Z doniesień niemieckiej prasy wynika, że Berlin był zaskoczony amerykańskim planem pokojowym. Kanclerz Friedrich Merz konsultował się w piątek od godzin porannych z przywódcami innych państw i jako pierwszy europejski szef rządu przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA. Miała ona trwać około 15 minut.

Merz przekazał po niej w mediach społecznościowych, że poinformuje o szczegółach tej rozmowy europejskich partnerów. Według doniesień mediów strony miały uzgodnić, że Niemcy i USA zorganizują konsultacje na szczeblu doradców.

Co przewiduje plan pokojowy Donalda Trumpa?

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć na gwarancje bezpieczeństwa, które - w ocenie serwisu - są zbliżone do tych obowiązujących w ramach NATO. Do planu Donalda Trumpa odniósł się w specjalnym piątkowym orędziu Wołodymyr Zełenski.

Przywódca Ukrainy wskazał, że nadchodzący tydzień będzie "trudny" dla Ukrainy. - Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo utrata kluczowego partnera - mówił.

