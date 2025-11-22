Pożar w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie) wybuchł w nocy z czwartku na piątek. Spaleniu uległ drewniany dom, a w jego wnętrzu strażacy ujawnili ciało 53-letniego mężczyzny.

Według lokalnego tygodnika "Wspólnota radzyńska" - po wyważeniu drzwi - z płomieni wybiegł mieszkający tam pies. Zwierzę nie wybrało ucieczki - pozostało na miejscu, ignorując instynkt nakazujący mu szukanie schronienia.

Spłonął dom w Radzyniu Podlaskim. Pies czeka na powrót właściciela

Działacz społeczny i radny Sosnowca Damian Żurawski opisał tę historię na swoim profilu na Facebooku. "W Radzyniu spłonął dom. Zginął człowiek. A z płomieni wybiegł jego pies. Przerażony, osmolony... ale żywy" - napisał.

Jak podkreślił Żurawski, pies ten "nie pobiegł w świat", tylko wrócił i wciąż chodzi wokół spalonego domu - kręci się po podwórku, jakby czegoś szukał. "Bo nie wie, że jego pan już nie wróci. On tylko czeka" - zauważył radny.

Psa dokarmiają okoliczni mieszkańcy i bliżsi sąsiedzi. "Patrzą, jak stoi przy miejscu, które było jego domem" - napisał Żurawski. Los zwierzęcia nie jest im obojętny, choć nie wiadomo, co się z nim teraz stanie.

Poszukiwany nowy opiekun dla psa, który przeżył pożar w Radzyniu Podlaskim

Żurawski podzielił się ze swoimi odbiorcami w mediach społecznościowych myślą, że czasem to nie ludzie uczą psy wierności. "To psy próbują nauczyć jej nas" - dodał.

Pies - przypominający mieszańca owczarka australijskiego z border collie - choć wykazuje oznaki silnego przywiązania do miejsca lub zmarłego właściciela, potrzebuje nowego domu. Zwierzę nauczone życia pod opieką człowieka nie jest w stanie przetrwać w dziczy z taką łatwością, jak robią to choćby wilki. "Może ktoś z dobrym sercem da temu wiernemu przyjacielowi nowy dom" - podsumował radny Sosnowca.

