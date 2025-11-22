Agencja Reutera przekazała, że adwokat Bolsonaro, Celso Vilardi, nie podał powodu zatrzymania. Według źródeł bliskich sprawie, na które powołał się Reuters, zatrzymanie ma związek z warunkami odbywania aresztu domowego przez Bolsonaro.

Agencja AP podkreśliła natomiast, że decyzja o zatrzymaniu Bolsonaro przez policję federalną i przewiezieniu go z aresztu domowego do siedziby policji federalnej w Brasilii, była zaskakująca.

Sędzia Sądu Najwyższego, który zdecydował o prewencyjnym zatrzymaniu Bolsonaro, Alexandre de Moraes, powiedział agencji AFP, że przyczyną tego postanowienia było "wysokie ryzyko ucieczki" skazanego.

Reuters podkreślił, że były prezydent nie wyczerpał jeszcze drogi odwoławczej, choć jej najważniejszy element, apelację skazanego, na początku miesiąca odrzucił Sąd Najwyższy.

Areszt dla byłego prezydenta Brazylii. Oskarżono go o próbę zamachu stanu

Od ponad trzech miesięcy Bolsonaro przebywał w ścisłym areszcie domowym za naruszenie środków ostrożności w odrębnej sprawie, w której jest oskarżony o nakłanianie władz USA do interwencji w celu wstrzymania prowadzonego postępowania.

Prezydent USA Donald Trump, nieukrywający swoich dobrych relacji osobistych z Bolsonaro, nazwał wytoczony mu proces "polowaniem na czarownice". W reakcji na te wydarzenia amerykański przywódca nałożył sankcje na sędziego de Moraesa.

We wrześniu brazylijski sąd skazał byłego prezydenta kraju na 27 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności za próbę zamachu stanu po wyborach prezydenckich z 2022 r., wygranych przez lewicowego polityka Luiza Inacio Lulę da Silvę. Według Reutersa obrona Bolsonaro będzie zabiegać o to, by 70-letni polityk mógł odbyć karę pozbawienia wolności w areszcie domowym.

