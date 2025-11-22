Atak zimy na południu Polski. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu

Agnieszka Prasek, synoptyczka i rzeczniczka IMGW, poinformowała, że obecnie strefa intensywnych opadów śniegu obejmuje Małopolskę i Podkarpacie. - W niedzielę śnieg przesunie się do centrum i na wschód kraju. Na zachodzie nadal pogodnie, choć z gęstymi zamgleniami i mgłami osadzającymi szadź - przekazała na antenie Polsat News.

Na południu kraju obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń, m.in. w powiatach nowosądeckim, gorlickim i krośnieńskim. - Prognozowana pokrywa śnieżna może sięgać nawet 50 cm, a w strefie pierwszego stopnia lokalnie do 35 cm - dodaje rzecznik IMGW.

Polsat News Wysokość pokrywy śnieżnej w Krośnie

Noc z soboty na niedzielę przyniesie wyraźne ochłodzenie. Temperatury spadną do -8 st. C, a w górach nawet do -10 st. C. Synoptycy przewidują oblodzenia, intensywne mgły i marznące opady. - Najbliższy tydzień będzie pogodową przeplatanką - od śniegu, przez deszcz ze śniegiem, po deszcz marznący - zapowiada Prasek.

Podkarpacie. Atak zimy, 80 tysięcy odbiorców bez prądu

Najtrudniejsza sytuacja panuje na Podkarpaciu. Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, Wojciech Czanerle, liczba odbiorców pozbawionych energii rośnie. -Jeszcze rano było ich 60 tys., teraz już 80 tys. To efekt intensywnych opadów śniegu i deszczu - powiedział.

Polsat News Krosno





Najwięcej awarii występuje w powiatach: krośnieńskim (37 tys. odbiorców), sanockim (13 tys.) i mieleckim (11 tys.). - W 90 proc. przypadków chodzi o gałęzie, które pod naporem śniegu spadają na linie energetyczne i je uszkadzają - poinformował Czanerle.

Opady śniegu w południowej części województwa mają potrwać do godz. 20. - Front przesuwa się stopniowo na wschód, część regionu jest już wolna od opadów - przekazał dyżurny.

Nadchodzące dni: wszędzie biało, potem odwilż

W niedzielę śnieg pojawi się w centrum kraju, miejscami na południowym wschodzie. W poniedziałek poprószy również na północy - biało powinno zrobić się niemal wszędzie. Jednak śnieg za długo się nie utrzyma - we wtorek, środę i czwartek prognozowane są opady deszczu.

Polsat News Ławka przed blokiem w Krośnie

Synoptycy przypominają o konieczności dostosowania jazdy do trudnych warunków oraz wymianie opon na zimowe. - Drogi będą mokre i śliskie, miejscami oblodzone. Należy zachować szczególną ostrożność - podkreśliła Agnieszka Prasek.

Tatry. Zasypane szlaki turystyczne, drugi stopień zagrożenia lawinowego

Również w Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana, ale na stromych stokach miejscami trzyma się tylko umiarkowanie dobrze. W takich warunkach lawinę można wywołać zwłaszcza przy dużym dodatkowym obciążeniu.

Co więcej - jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) - niski pułap chmur ogranicza widzialność. TOPR zwróciło uwagę, że głównym zagrożeniem jest przewiany śnieg tworzący tzw. deski nawianego śniegu i jego nawisy w rejonach grani. Śnieg ten jest słabo związany z podłożem, a prognozy przewidują dalsze opady połączone z wiatrem.

Poruszanie się w takich warunkach wymaga oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, właściwego doboru trasy i umiejętnego korzystania z zimowego sprzętu - raków, czekana, kasku i lawinowego ABC.

W partiach reglowych zalega mokry i ciężki śnieg. Miejscami jest bardzo ślisko, część szlaków pozostaje nieprzetarta, a ich przebieg jest niewidoczny. Tatrzańskie stawy zaczęły zamarzać, jednak pokrywa lodu jest bardzo cienka. Służby TPN-u apelują, aby nie wchodzić na taflę.

W Zakopanem leżą 34 cm śniegu - to więcej niż na szczycie Kasprowego Wierchu, gdzie odnotowano 27 cm. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich natomiast spadło aż 40 cm śniegu.

