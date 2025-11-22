Podkarpacie mierzy się w sobotę ze skutkami śnieżycy, która doprowadziła do awarii linii energetycznych. W piątek wieczorem bez prądu pozostało 4 tysiące gospodarstw domowych. Obecnie mowa już o 80 tysiącach.

W rozmowie z Interią Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie przekazał, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w powiecie krośnieńskim i samym mieście Krośnie. Tam z problemem braku prądu zmaga się łącznie ponad 30 tysięcy domów. Kłopoty mają także mieszkańcy Sanoka, Rzeszowa czy Przemyśla.

- Na ten moment nie potrafimy stwierdzić, kiedy sytuacja ulegnie poprawie. Wszystko zależy od warunków pogodowych - przekazał Czanerle.

Śnieżyca doprowadziła również do utrudnień na drogach. Dyżurny WCZK w Rzeszowie wskazał, że do straży pożarnej wpłynęło 360 zgłoszeń. - Strażacy pomagają m.in. w udrożnianiu dróg z zalegających gałęzi. Pomagają też w oczyszczeniu linii energetycznych ze śniegu - powiedział.

Główne drogi na Podkarpaciu są obecnie przejezdne, ale służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z warunkami pogodowymi.

IMGW wydał dla województwa podkarpackiego ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, dotyczące intensywnych opadów śniegu. Alerty obowiązują od piątkowego poranka i aktualne mają być co najmniej do sobotniej nocy. Szczególną uwagę zachować trzeba zwłaszcza na drogach, gdzie we znaki mają się dać marznące opady.

