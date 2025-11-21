ZUS przypomina o tej możliwości. Możesz dostać większą emeryturę

Dzięki temu część osób może uzyskać wyższe świadczenie, warto więc wiedzieć, że w pewnych sytuacjach to sam emeryt musi złożyć odpowiedni wniosek, aby ZUS mógł na nowo ocenić jego prawo do świadczenia. Dla obywateli może to oznaczać realną szansę na poprawę miesięcznego budżetu, szczególnie gdy wcześniejsze dane były niekompletne lub nie zostały uwzględnione.

Kto może złożyć wniosek i kiedy to zrobić?

Ponowne przeliczenie świadczenia przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty, a także dysponują nowymi danymi wpływającymi na wysokość świadczenia, takimi jak np.:

odnalezione świadectwa pracy

zaświadczenia o wynagrodzeniu z wcześniejszych lat

dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe

dane o składkach opłaconych już po przyznaniu świadczenia (np. z pracy lub działalności)

Jeżeli osoba zainteresowana jest aktywna zawodowo, wniosek może złożyć po roku kalendarzowym od momentu przyznania emerytury lub w określonych sytuacjach, bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia. Wszystkie dokładne informacje są dostępne na oficjalnej stronie ZUS.

Jak złożyć wniosek (formularz ERPO)?

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, czyli formularz ERPO, jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach stacjonarnych. Można go złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i wysokość wynagrodzeń. Im pełniejsza dokumentacja, tym szybciej ZUS rozpatrzy sprawę. Po złożeniu kompletnego wniosku ZUS ma maksymalnie 60 dni na wydanie decyzji. Świadczenie, jeśli okaże się korzystniejsze, jest przeliczane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Czy istnieje jakieś ryzyko?

Obawa, że przeliczenie obniży emeryturę, jest powszechna. Jednak prawo chroni świadczeniobiorcę: jeżeli po ponownym przeliczeniu wyliczona kwota będzie niższa, ZUS nadal będzie wypłacał dotychczasową (wyższą) emeryturę. W praktyce więc wnioskodawca może tylko zyskać.

Niemniej przed złożeniem wniosku warto samodzielnie sprawdzić, czy przeliczenie faktycznie może zwiększyć świadczenie. Dobrze jest też skonsultować się z doradcą ZUS, aby nie składać wniosku, który nie przyniesie realnej podwyżki emerytury.

