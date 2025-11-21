Poszkodowani to członkowie kadry narodowej w biathlonie w wieku 18, 19 i 20 lat. W czwartek jechali oni do Warszawy na badania lekarskie. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle, największych obrażeń doznał 18-letni zawodnik, który trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Pozostali sportowcy zostali przewiezieni do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Pabianickiego Centrum Medycznego. Żadnych obrażeń nie doznał 54-letni kierowca ciężarówki.

Wypadek polskich biathlonistów na S8. Sportowcy trafili do szpitala

Okoliczności wypadku wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy poruszały się prawym pasem w kierunku Warszawy. 20-letni kierowca samochodu osobowego wjechał w tył znajdującej się przed nim ciężarówki, a następnie uderzył w bariery energochłonne.

Policjanci poinformowali, że kierujący byli trzeźwi i posiadali stosowne uprawnienia. Przy okazji mundurowi zaapelowali do uczestników ruchu drogowego o ostrożność i przypomnieli, że nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. "Za kierownicę pojazdów powinniśmy siadać nie tylko trzeźwi, ale również wypoczęci i skupieni na drodze, w szczególności podczas zmiennej aury" - wskazano.

