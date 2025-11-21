Wypadek z udziałem polskich biathlonistów. Sportowcy trafili do szpitali

Polska

Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek około godz. 6 rano na drodze S8 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Mogilno Duże. Samochód osobowy marki Renault Trafic, którym podróżowało czterech zawodników kadry narodowej w biathlonie, uderzył w naczepę ciężarówki. Sportowcy zostali przewiezieni do szpitali w Łodzi i Pabianicach.

Zniszczony czerwony samochód osobowy po wypadku drogowym, obok wóz strażacki.
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
Wypadek z udziałem polskich biathlonistów na S8. Poszkodowani trafili do szpitala

Poszkodowani to członkowie kadry narodowej w biathlonie w wieku 18, 19 i 20 lat. W czwartek jechali oni do Warszawy na badania lekarskie. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle, największych obrażeń doznał 18-letni zawodnik, który trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek z udziałem bmw. Nie żyje 18-latka

 

Pozostali sportowcy zostali przewiezieni do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Pabianickiego Centrum Medycznego. Żadnych obrażeń nie doznał 54-letni kierowca ciężarówki.

Wypadek polskich biathlonistów na S8. Sportowcy trafili do szpitala

Okoliczności wypadku wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy poruszały się prawym pasem w kierunku Warszawy. 20-letni kierowca samochodu osobowego wjechał w tył znajdującej się przed nim ciężarówki, a następnie uderzył w bariery energochłonne.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Pomorskiem. Zginęły dwie nastolatki

 

Policjanci poinformowali, że kierujący byli trzeźwi i posiadali stosowne uprawnienia. Przy okazji mundurowi zaapelowali do uczestników ruchu drogowego o ostrożność i przypomnieli, że nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. "Za kierownicę pojazdów powinniśmy siadać nie tylko trzeźwi, ale również wypoczęci i skupieni na drodze, w szczególności podczas zmiennej aury" - wskazano.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polityk PiS o działaniach Sikorskiego. "Powinniśmy wspierać ministra"
Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIATHLONISTAŁÓDZKIEPOLSKAS8SPORTOWCYWYPADEKWYPADEK DROGOWY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 