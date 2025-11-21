Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek, że zamierza wystartować w wyborach na przewodniczącą Polski 2050. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że współtworzyła to ugrupowanie od samego początku jego istnienia. "Polska 2050 to jedyna partia w której byłam, i jedyna, w której będę" - zadeklarowała.

Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że formacja składa się z osób zaangażowanych w sprawy społeczne, którzy wierzą w demokrację i szacunek do ciężkiej pracy. Napisała, że członkowie Polski 2050 "stają w poprzek układów" oraz stawiają czoła "tym, którym wydaje się, że skoro mają pieniądze i 'dojścia', to wolno im więcej".

Przypomniała, że zaczynając swoją działalność polityczną jej celem było to, aby uzyskać "rozwój i przyszłość, a nie odwet i przeszłość". "I z tą misją ruszyliśmy wraz z Szymonem (Hołownią - red.), o którym dziś możemy z dumą powiedzieć, że był najlepszym Marszałkiem Sejmu III RP" - wspominała Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nową przewodniczącą Polski 2050? Jest deklaracja

Zaznaczyła jednocześnie, że przez lata aktywnie działała w szeregach Polski 2050. W 2023 roku sprawowała ona funkcję szefowej zespołów programowych. W ramach swojej pracy odwiedziła wiele regionów Polski, co w jej ocenie pozwoliło jej dotrzeć "nie po głosy, tylko w dni powszednie, do ludzi". "Bo Wy, ludzie Polski 2050 jesteście w całej Polsce. Bez Was nie byłoby i nie będzie naszego Ruchu" - napisała.

"Dziś proszę Was o coś więcej niż głos. Proszę, żebyśmy stanęli razem. Żebyśmy poszli dalej z tą misją odważnie, z wiarą, że populizm i brunatna fala nie są nieuniknione. Że można je zatrzymać dając ludziom wybór. Raz już to zrobiliśmy i zrobimy to znów. Jeśli staniecie ze mną, Polska 2050 wystartuje w następnych wyborach niezależna i zrobi to z głową i sercem" - podsumowała polityczka.

Wybory w Polsce 2050. Wystartuje w nich Pełczyńska-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wykształcenia jest socjolożką i politolożką, ekspertką od polityki wschodniej. W latach 2014-2016 była ambasadorką Polski w Rosji, wcześniej była wiceszefową MSZ, przez wiele lat pracowała jako analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Od 2023 pełni funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050 odbędą się w styczniu. Wiadomo, że o tę funkcję nie będzie ubiegał się lider i założyciel tego ugrupowania, Szymon Hołownia. Do tej pory chęć kandydowania zgłosili Ryszard Petru i Joanna Mucha.

