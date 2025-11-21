"Ludzie są wykończeni". Ukraiński generał o sytuacji na froncie

Zdaniem Hnatowa ukraińskie dowództwo stale poszukuje możliwości kontynuowania wojny obronnej obrony nawet przy ograniczonych zasobach, starając się zadać przeciwnikowi jak największe straty. W tym kontekście Szef Sztabu Generalnego przypomniał liczne ataki na rosyjskie obiekty z przemysłu wojskowego i naftowego.

Jak zauważył, działania bojowe na froncie uległy radykalnej zmianie ze względu na pojawienie się systemów bezzałogowych. Ukraina dąży do utrzymania przewagi w tym rodzaju uzbrojenia jednak Rosjanie także ciągle się dozbrajają. Hnatow podkreślił jednak, że to "Ukraina jest pierwszym krajem, który stworzył specjalny rodzaj sił Wojska Systemów Bezzałogowych".

Ukraiński generał ostrzega. Rosja dalej rozwija swój potencjał

- Rosja także kontynuuje rozwój tego sektora, jednak to Ukraina wynalazła i wdrożyła wiele rzeczy jako pierwsza. Potem Rosja zaczęła nadrabiać zaległości i wygląda na to, że w niektórych obszarach zyskuje przewagę i umacnia swoją pozycję. Jak dotąd przewaga nie leży w jakości tych produktów, ale w możliwości ich masowej produkcji.

Podkreślił, że zdolność Ukrainy do dalszego stawiania oporu agresorowi w dużej mierze zależy od wsparcia partnerów międzynarodowych. W tym kontekście zastępca szefa ukraińskiego Sztabu Generalnego odniósł się do powszechnej na Zachodzie opinii, że Ukraina przegrywa wojnę.

- Jesteśmy w stanie wojny od wielu lat; tracimy ludzi każdego dnia, tracimy zasoby, tracimy miasta i wsie. To wyczerpuje siły ludzkie. I widać wyraźne uszczuplenie - przyznał Szef Sztabu Generalnego

- Ale pytanie należy sformułować inaczej: co się stanie, jeśli Ukraina nie będzie kontynuować wojny? Putin podjął w ostatnich latach wiele decyzji, które pokazują, że Rosja dalej rozwija swój potencjał militarny: w ciągu najbliższych pięciu lat rosyjski budżet przeznaczy ponad bilion dolarów na samo uzbrojenie armii. Putin nie ograniczy się do Ukrainy" - ostrzegł ukraiński oficer.

