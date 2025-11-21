Komisja Europejska w oświadczeniu zaznacza, że skarga jest związana z "z brakiem utrzymania poziomów dwutlenku azotu (NO2) poniżej wartości dopuszczalnych" w dyrektywie 2008/50/WE, czyli "w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy".

Według KE w aglomeracji krakowskiej i górnośląskiej poziomy NO2 są za wysokie od kilkunastu lat.

Jak podkreśliła KE w komunikacie, w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych państwa członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć środki mające na celu skrócenie okresu przekroczenia.

Sprawa norm dwutlenku azotu. Ciągnie się od lat

Komisja zwróciła uwagę, że w aglomeracji krakowskiej oraz w aglomeracji górnośląskiej poziomy NO2 przekraczały wartości dopuszczalne przez, odpowiednio, 15 i 14 lat. - Pomimo tego uporczywego i systematycznego naruszania norm Polska nie podjęła odpowiednich działań - podkreśliła KE.

"Mimo, że polskie plany ochrony powietrza wskazywały wcześniej na konieczność rozwiązania problemu przekroczeń emisji NO2 poprzez wprowadzenie stref niskiej emisji, związany z tym obowiązek prawny został wprowadzony do polskiego prawa dopiero od końca 2024 r. w odniesieniu do miast, w których odnotowano przekroczenia emisji NO2" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska: Działania Polski niewystarczające

"Ponadto odnotowano znaczne opóźnienie we wprowadzaniu stref niskiej emisji w dwóch strefach niespełniających wymogów. Strefa niskiej emisji w aglomeracji krakowskiej wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2026 r., natomiast obecnie w aglomeracji górnośląskiej nie jest planowana żadna strefa niskiej emisji. Sytuację tę dodatkowo pogarszają niedociągnięcia innych środków kontroli zanieczyszczenia powietrza" - dodaje KE w oświadczeniu.

Komisja zaznacza, że w 2016 roku skierowała do Polski wezwanie usunięcia uchybień związanych z dwutlenkiem azotu. W 2021 roku przedstawiła "uzasadnioną opinię".

"Komisja uważa, że wysiłki polskich władz były jak dotąd niewystarczające, aby zapewnić zgodność (z unijnymi normami - red.), i w związku z tym kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce" - podsumowuje KE.

