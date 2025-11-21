Gość Grzegorza Kępki odniósł się do doniesień medialnych, które opisują 28-punktowy plan Donalda Trumpa na pokój w Ukrainie. Prof. Władimir Ponomariow podkreślił, że podpisanie takiego planu to szaleństwo, a lista jest skonstruowana tak, by wykonać zamierzone przez Rosję cele.

ZOBACZ: Plan pokojowy dla Ukrainy. Władimir Putin reaguje i grozi władzom w Kijowie

- Rosja ma dwa cele: zwalczyć Ukrainę, żeby żadne terytorium, które kiedykolwiek było pod zarządzaniem ZSRR, na którym powstało inne państwo nie mogło iść drogą inną niż Rosja. Drugim celem jest zniszczenie NATO jako centrum sił światowych i zmienić polityczny rozkład świata.

Plan Trumpa na pokój. Prof. Ponomariow: To szaleństwo

Zapytany, czy w 28 punktach zaproponowanych przez Trumpa jest zaszyty cel zniszczenia NATO Ponomianow odpowiedział, że jego zdaniem jest to bardzo widoczne - Ukraińska armia ma zostać zredukowana do 600 tys. żołnierzy. Nie tylko liczba żołnierz ma zostać zredukowana, bo Ukraina ma mieć także mniej broni. A to właśnie Ukraina jest tym bardzo bojowym państwem, które zapobiega wtargnięciu Rosji do Polski.

Co więcej, prof. Ponomianow zaznaczył, że Rosji nie stać na dwie wojny. - Jeżeli na Ukrainie będzie pokój, to dalej może być cokolwiek. Już włoski minister obrony mówił, że nadchodzi wojna kognitywna pomiędzy Rosją a Europą - podkreślił opozycjonista.

ZOBACZ: Plan pokojowy dla Ukrainy. Donald Trump zapowiada działania ws. Rosji i Ukrainy

Kolejnym problemem, który zauważa prof. Ponomiariow jest brak jakichkolwiek gwarancji dla Ukrainy. - To tylko deklaracja gwarancji - podkreśla, dodając, iż prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa byłby artykuł 5. Paktu Północnoatlantyckiego.

Ekspert wyraził też gorzkie przewidywanie, że na razie nie widzi sposobu na zakończenie tej wojny. - Putin już na początku wojny powiedział wyraźnie - wojna będzie trwała dopóki cele nie zostaną wykonane. A celami Putina jest zniszczenie suwerenności państwa i odebranie mu możliwości decydowania o swoich losach.

