Najtańsze połączenia do popularnych krajów europejskich zaczynają się już od 138 zł w obie strony. Na taką cenę mogą liczyć ci, którzy 4 grudnia zdecydują się na wylot z lotniska Warszawa-Modlin do Wenecji i wrócić do Polski 8 grudnia. Tyle samo zapłacą ci, którzy postanowią udać się do Bergamo w terminach 4–7, 5–7 lub 13–16 grudnia. Ci, którzy zamierzają udać się w podróż z Warszawy do Sofii w dniach 5–8 grudnia, zapłacą 158 zł.

W systemie rezerwacyjnym dostępne jest wiele atrakcyjnych kierunków. Na turystów zamierzających rozpocząć swoją podróż w Krakowie, czekają m.in. Bukareszt, Lamezia Terme oraz Triest. W terminach 29 listopada – 1 grudnia do stolicy Rumunii wybrać się można za jedyne 138 zł. Z podobnymi kosztami mogą liczyć się pasjonaci Włoch. Tutaj, w zależności od dokładnego celu podróży, ceny również zaczynają się od niespełna 140 zł.

Promocyjne ceny biletów lotniczych. Oferta Ryanair

Najmniej zapłacą ci, którzy nie zdecydują się na wykupienie dodatkowego bagażu. Podstawowa cena biletu obejmuje wyłącznie mały bagaż podręczny, który zmieści się pod siedzeniem.

Walizka kabinowa do 10 kg oraz bagaż rejestrowany są dodatkowo płatne. Korzystając z promocyjnych cen biletów lotniczych, może dojść do takiej sytuacji, że opłata za bagaż będzie wyższa niż ta za sam lot.

Dodatkowo płatne są również inne usługi, takie jak wybór miejsc, priorytet wejścia na pokład czy ubezpieczenie turystyczne. Aby nie przepłacić, warto sprawdzić ofertę konkurencji oraz zweryfikować, które usługi są dla nas naprawdę niezbędne. Planując swoją podróż, wielu turystów korzysta ze specjalnych porównywarek cen.

Popularny przewoźnik wyprzedaje bilety. Tyle zapłacisz za podróż

Kolejna ważna kwestia dotyczy odprawy. 12 listopada Ryanair wprowadził wyłącznie cyfrowe karty pokładowe, które pojawiają się w aplikacji po odprawie online. Jeśli pasażer przybędzie na lotnisko, ale nie dokona odprawy przez internet, będzie musiał uiścić opłatę za odprawę na lotnisku. Ta może wynieść nawet kilkadziesiąt euro.

Eksperci zwracają uwagę na to, że niezależnie od ceny biletu oraz kierunku podróży warto znać swoje prawa, wynikające z unijnego rozporządzenia 261/2004. Dokument zawiera m.in. informacje na temat możliwości uzyskania odszkodowania za opóźnienie lub odmowę wejścia na pokład. Na rekompensatę finansową można liczyć nawet w sytuacji, kiedy za swoje bilety lotnicze zapłaciliśmy niewiele.

