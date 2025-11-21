Po wpisie, w którym prezydent Trump zasugerował, że sześcioro demokratów powinno zostać skazanych za zdradę na najwyższy wymiar kary, pojawił się nowy. W nim stanowisko prezydenta zostało złagodzone. Zamiast skazywania na śmierć prezydent zasugerował aresztowanie polityków i postawienie ich przed sądem.

"To się nazywa przestępcze zachowanie na najwyższym szczeblu. Każdy z tych zdrajców naszego kraju powinien zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Nie można pozwolić, aby ich słowa pozostały bez echa - bo nie będziemy już mieli kraju! Należy dać przykład " - napisał prezydent USA w Truth Social.

Prezydent odniósł się w ten sposób do inicjatywy polityków Partii Demokratycznej, a zarazem weteranów wojskowych, którzy w czwartek opublikowali w mediach społecznościowych 90-sekundowe nagrania z odezwą do amerykańskich żołnierzy pozostających w czynnej służby.

Demokraci zwrócili się do żołnierzy. Mówili o zagrożeniu z wewnątrz USA

Swoje wideo opublikowała w X m.in. senator Elissa Slotkin, która odsłużyła w Iraku trzy tury, by później współpracować z administracją prezydenta Busha i Obamy.

Slotkin zarzuca Trumpowi wywołanie wzrostu cen i podejmowanie decyzji podkopujących amerykańskie bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy klasy pracującej. Reakcję Trumpa wzbudziły jednak słowa skierowane do czynnych żołnierzy.

- Podobnie jak my, wszyscy złożyliście przysięgę, że będziecie chronić i bronić tej konstytucji. Obecnie zagrożenia dla naszej konstytucji nie pochodzą tylko z zagranicy, ale także z naszego kraju. Nasze prawo jest jasne - można odmówić wykonania nielegalnych rozkazów - powiedziała Slotkin wraz pięcioma innymi demokratami-weteranami.

Rzecznik Białego Domu: Dementuje słowa Trumpa

Rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt została zapytana przez dziennikarzy, czy Donald Trump chce karać członków Kongresu śmiercią.

- Nie. Świętość naszej armii opiera się na łańcuchu dowodzenia, a jeśli ten łańcuch zostanie przerwany, może to doprowadzić do śmierci ludzi. Może to doprowadzić do chaosu i właśnie do tego zachęcają członkowie Kongresu, którzy złożyli przysięgę przestrzegania Konstytucji" - powiedziała rzecznik Białego Domu.

