Pokoje dla posłów przejdą metamorfozę. Duży remont w Sejmie [ZDJĘCIA]

Polska Agata Sucharska / ml / polsatnews.pl

Kancelaria Sejmu rozpoczyna remont Nowego Domu Poselskiego. W pokojach hotelu sejmowego mają pojawić się nowoczesne meble, nowe oświetlenie oraz wykładziny. Pierwsze szczegóły zmian ujawniono w dokumentacji przetargowej.

Przedstawienie nowoczesnych wnętrz pokojów hotelowych z łóżkiem i meblami oraz fragment budynku sejmowego.
Wikimedia.commons x Krzysztof Lisek / X x Sejm.org
Kancelaria Sejmu zamawia meble do Nowego Domu Poselskiego

Nowy Dom Poselski, oddany do użytku w 1989 r., przez ponad trzy dekady niemal nie zmienił wystroju. Ciemne brązy, masywne meble i charakterystyczna estetyka końcówki PRL stały się rozpoznawalnym znakiem hotelu sejmowego, w którym obecnie mieszka 180 posłów i 51 senatorów. Wielu parlamentarzystów ironicznie porównywało wnętrza do "epoki Gierka".

 

Pomimo wieloletnich planów budowy nowego hotelu, dotychczasowe kierownictwo Sejmu zdecydowało, że zamiast wyburzenia obiekt przejdzie gruntowny lifting.

 

- Ten plan remontowy nazywamy siedmioletnim - ogłosił wiceszef Kancelarii Sejmu Michał Deskur podczas posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej. Co roku odnawianych ma być około 40 pokoi.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że wykończenie pokoi zostanie oparte o konkretne produkty i kolory. Wśród nich:

  • beżowe wykładziny z kolekcji Cosy Moments firmy Halbmond Teppichwerke - producent zachwala je jako "ciepłe i przytulne",
  • fronty meblowe Forner z satynowej płyty o wysokiej odporności na zarysowania i technologii anti-fingerprint,
  • płyty Kronospan Dark Rockford Hickory imitujące drewno, z których powstaną m.in. biurka i biblioteczki,
  • panele ścienne imitujące tkaninę w odcieniach beżowo-szarych oraz drewno dębowe.
Pokoje mają zostać wyposażone m.in. w łóżka kontynentalne, rozkładane sofy (w części pokoi zastąpione fotelem i stolikiem), biblioteczki, telewizory na panelach oraz aneksy z lodówką. Nad sofą mają wisieć dwa obrazy, choć ich tematyka nie została określona.

 

W planie postępowań Kancelarii Sejmu na lata 2025–2028 przewidziano 5,6 mln zł na meble, jednak kwota ta obejmuje nie tylko pokoje hotelowe, lecz także wyposażenie biurowe i restauracyjne dla innych budynków Sejmu.

 

Szczegóły remontu jako pierwsza opisała "Rzeczpospolita". 

 

