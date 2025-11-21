Pełna zima na południu Polski. Malownicze zdjęcia obiegają sieć

Po raz pierwszy w tym roku śnieg spadł w Krakowie. W wielu miejscowościach w Małopolsce od rana utrudnia on poruszanie się i transport. Zakorkowana jest Zakopianka.

Kilkucentymetrowa warstwa białego puchu utrzymuje się w Nowym Targu, w mediach społecznościowych pojawiły się też malownicze zdjęcia zasypanych śniegiem Krupówek. Gruba pokrywa utrzymuje się w Krośnie.

IMGW prognozuje, że przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć na południu Polski od 5 cm do 15 cm, na południu Małopolski i Podkarpacia do 25 cm.

Mrozy i opady śniegu na południu Polski. W Bieszczadach spadnie 15 cm śnieg

Najmocniej zima zaatakowała w Tatrach. W okolicach Kasprowego Wierchu temperatura spadnie w nocy do -8,2 st. C, -7,4 st. będzie nad Morskim Okiem. W pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej i Poronina od -6 do -7 st. C. Przez cały piątek ma padać śnieg, co ograniczy widoczność.

W ciągu dnia opady śniegu przeniosą się także w stronę Bieszczadów, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu wynosi tam 15 cm. W sobotę w ciągu dnia opady śniegu mają stopniowo słabnąć. Temperatury na południu kraju będą utrzymywać się w okolicach zera.

