Utrudnienia na drogach występują na w Małopolsce i na Podkarpaciu, w niektórych miejscach ruch został całkowicie sparaliżowany. W miejscowości Jasienica Rosielna w rejonie Korna kierowcy stoją w korku, który zablokował DK nr 19.

- Jechałem od Rzeszowa, opady zaczęły się gdzieś w okolicach Rzeszowa, a korek pewnie jest aż do Miejsca Piastowego. W tamtą stronę do Rzeszowa nie mamy nawet pojęcia, ile jest śniegu, wszystko stoi - przekazał pan Maciej, kierowca czekający na poprawę warunków.

ZOBACZ: Pełna zima na południu Polski. Malownicze zdjęcia obiegają sieć

- Duży opad śniegu i jak się ujedzie ten śnieg, to nie pojedziemy. Pod kołami robi się warstwa lodu i stoimy w miejscu - wyjaśnił kierowca.

- Wszystkie wzniesienia w tej okolicy będą prawdopodobnie wyglądały tak samo. Gdzie nie pojadą piaskarki to tak będzie jak tutaj. Zima przyszła znienacka i jest jak jest - dodał.

WIDEO: Czterokilometrowy korek w Małopolsce. Zima zaatakowała

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Atak zimy na południu Polski. "Apelujemy o dostosowanie prędkości"

Komunikaty w sprawie sytuacji na drogach opublikowała administracja dróg. Przypomnienie o obowiązkach obywateli w związku z nadejściem zimy opublikowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga kierowcy! Na drogach regionu trudne warunki z powodu intensywnych opadów śniegu. Na krajówkach pracuje 39 pojazdów do zimowego utrzymania. Apelujemy o dostosowanie prędkości do panujących warunków. Jedźcie ostrożnie!" - przekazał Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Intensywne opady śniegu na południu Polski ❄️



Śledź komunikaty pogodowe @IMGWmeteo i zachowaj ostrożność 📢 pic.twitter.com/lal985F2Gs — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 21, 2025

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zalecana jest odśnieżanie dachów i chodników, usunięcie sopli z dachu, należy też pamiętać, by w celu ogrzania wnętrz domów i mieszkań nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni