Zima zaatakowała w południowej Polsce, paraliż na drogach. "Wszystko stoi"
- Stoimy już tutaj półtorej godziny. Duże opady śniegu spowodowały, że samochody nie dały podjechać i stoimy - mówi kierowca stojący w czterokilometrowym korku na drodze krajowej nr 19. - Przejechała piaskarka, ale dwadzieścia minut później było z powrotem to samo - dodaje mężczyzna. Opady śniegu i mrozy będą utrzymywać się w piątek na południu Polski przez cały weekend.
Utrudnienia na drogach występują na w Małopolsce i na Podkarpaciu, w niektórych miejscach ruch został całkowicie sparaliżowany. W miejscowości Jasienica Rosielna w rejonie Korna kierowcy stoją w korku, który zablokował DK nr 19.
- Jechałem od Rzeszowa, opady zaczęły się gdzieś w okolicach Rzeszowa, a korek pewnie jest aż do Miejsca Piastowego. W tamtą stronę do Rzeszowa nie mamy nawet pojęcia, ile jest śniegu, wszystko stoi - przekazał pan Maciej, kierowca czekający na poprawę warunków.
- Duży opad śniegu i jak się ujedzie ten śnieg, to nie pojedziemy. Pod kołami robi się warstwa lodu i stoimy w miejscu - wyjaśnił kierowca.
- Wszystkie wzniesienia w tej okolicy będą prawdopodobnie wyglądały tak samo. Gdzie nie pojadą piaskarki to tak będzie jak tutaj. Zima przyszła znienacka i jest jak jest - dodał.
Atak zimy na południu Polski. "Apelujemy o dostosowanie prędkości"
Komunikaty w sprawie sytuacji na drogach opublikowała administracja dróg. Przypomnienie o obowiązkach obywateli w związku z nadejściem zimy opublikowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
"Uwaga kierowcy! Na drogach regionu trudne warunki z powodu intensywnych opadów śniegu. Na krajówkach pracuje 39 pojazdów do zimowego utrzymania. Apelujemy o dostosowanie prędkości do panujących warunków. Jedźcie ostrożnie!" - przekazał Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zalecana jest odśnieżanie dachów i chodników, usunięcie sopli z dachu, należy też pamiętać, by w celu ogrzania wnętrz domów i mieszkań nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
