Jak podała w piątek agencja Reuters, powołując się na dwa źródła związane ze sprawą, Stany Zjednoczone zagroziły Ukrainie ograniczeniem dostaw broni i przekazywania informacji wywiadowczych, jeśli prezydent Wołodymyr Zełenski nie zgodzi się na zaproponowane warunki pokoju.

- Miałem wiele deadline'ów, ale jeśli sprawy idą dobrze, przedłuża się deadline'y. Ale to czwartek. Myślimy, że to odpowiedni czas - powiedział Trump w rozmowie z radiem Fox News.

Trump przedstawił Ukrainie warunki. Zełenski ma czas do czwartku

Prezydent USA podkreślił, że w Ukrainie trwa "rzeź" i powoli traci ona swoje terytorium. Prezydent USA zapewnił ponadto, że rosyjski przywódca Władimir Putin "nie chce więcej wojen".

Z kolei CNN przekazała, że przygotowany przez administrację Trumpa plan pokojowy wzorowany jest na porozumieniu dotyczącym rozejmu w Strefie Gazy. USA mają rozważać zaangażowanie w rozmowy dotyczące Ukrainy niektórych pośredników, którzy pomagali przy negocjacjach dotyczących Strefy Gazy, w tym Kataru i Turcji.

Amerykański plan pokoju dla Ukrainy zawiera warunki, które ukraińscy urzędnicy określili jako równoznaczne z kapitulacją. Wymagałby on od Ukrainy oddania anektowanych przez Rosję terytoriów, a także deklaracji nie wstąpienia do NATO.

Po podpisaniu porozumień, sankcje wobec Rosji zostałyby stopniowo zniesione, Moskwa ponownie trafiłaby do grupy państw G8.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Zełenski spotkał się z sojusznikami

Delegacja wysokich rangą amerykańskich wojskowych spotkała się w czwartek w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Amerykańscy dyplomaci określili spotkanie jako sukces i stwierdzili, że Waszyngton dąży do jak najszybszego podpisania dokumentu między USA a Ukrainą.

Jak przekazała agencja Reuters, prezydent Ukrainy kontynuuje rozmowy z pozostałymi państwami sojuszniczymi, z którymi ma uformować alternatywny plan zawieszenia broni. W piątek Zełenski spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

"Ściśle koordynujemy działania, aby uwzględniono zasadnicze stanowiska. Uzgodniliśmy dalsze kroki i porozumieliśmy się, że nasze zespoły na odpowiednich szczeblach będą pracować wspólnie" - mówił ukraiński przywódca.

Anonimowe źródło przekazało ponadto agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji pokojowej wezmą udział również pozostałe europejskie państwa.

