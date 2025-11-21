- Jestem Marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów koalicji 15 października. Jestem politykiem Lewicy. Będę działał w imieniu tej koalicji. W imieniu 11 milionów wyborców, którzy powierzyli tej koalicji władzę. Dobra współpraca z rządem będzie jednym z moich głównych celów - mówił Czarzasty.

Następca Szymona Hołowni zapewnił, że najbliższe dwa lata rządów koalicji 15 października to będą "dobre dwa lata dla Polski". Na wstępie przemówienia Czarzasty podziękował ustępującemu marszałkowi za jego pracę w polskim Sejmie

Czarzasty wygłosił orędzie jako marszałek Sejmu. Są pierwsze deklaracje

Powołany we wtorek na marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w orędziu, że będzie stał na straży polskiej Konstytucji, która jest gwarantem m.in. sprawiedliwości społecznej, ładu instytucjonalnego czy pluralizmu politycznego.

- Polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych tylko w działaniach, środowisk które chcą zasady konstytucyjne łamać - powiedział marszałek Sejmu. Zadeklarował tym samym, że jeśli zajdzie taka konieczność, zastosuje marszałkowskie weto wobec projektów uderzających w model demokratycznego państwa prawa.

Stwierdził również, że jego kadencja będzie pełna powagi, odpowiedzialności i poszanowania zasad Konstytucji. Podkreślił, że nie zawaha się stopować projektów, które będą stały w sprzeczności z polityką rządu.

- Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych, służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa - zadeklarował. - Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą

tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli - dodał szef Nowej Lewicy.

Jako marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty obiecał owocną współpracę i otwartość na dialog z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych.

- Możecie się Państwo spodziewać po mnie powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności. Będę współpracował ze wszystkimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Gabinet Marszałka będzie otwarty na każdą dyskusję - mówił Czarzasty.





Sejm w trakcie jego kadencji ma być "tolerancyjny, otwarty na różne środowiska, wymianę poglądów i dyskusje na trudne tematy".

Zmiana na fotelu marszałka Sejmu. Czarzasty zastępuje Hołownię

Zgodnie z umową koalicyjną, Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił on na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu.

Za wyborem Czarzastego opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 209, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Dzień po sejmowym głosowaniu, marszałek poinformował na konferencji o pierwszych decyzjach swojego gabinetu. Są wśród nich m.in. zmiany w poselskich kilometrówkach oraz - co odbiło się szerokim echem w sejmowych kuluarach - zakaz sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – tłumaczył swoją decyzję marszałek.

Włodzimierz Czarzasty przekazał też, że szefem Kancelarii Sejmu będzie od tej pory Marek Siwiec. Na dyrektora gabinetu powołał zaś Bartosza Machalicę. Zastępcami szefa Kancelarii Sejmu zostali: Dariusz Salomończyk oraz Jerzy Woźniak

