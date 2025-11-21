Pierwsze informację o wyrwie w nawierzchni S1 na wysokości Huty Katowice podało RMF FM. Polsatnews.pl potwierdził tę informację w katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział. Nawierzchnia została uszkodzona na obiekcie mostowym.

Rzecznik śląskiego GDDKiA Marcin Twardysko przekazał, że zarząd dróg otrzymał informacje o zagrożeniu za pośrednictwem Punktu Informacji Drogowej, całodobowej infolinii, za pośrednictwem której kierowcy mogą zgłaszać incydenty i zagrożenia na drogach.

Wyrwa na S1. Siedem pojazdów uszkodzonych

"Powstała wyrwa w jezdni, która spowodowała uszkodzenie siedmiu pojazdów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Natychmiast po zgłoszeniu służby drogowe podjęły działania w trybie pilnym. Obecnie trwa naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni" - poinformował rzecznik.

Do momentu zabezpieczenia terenu w wyrwę wjechało siedem samochodów, które uszkodziły zawieszenia. Nie doszło do zderzeń samochodów, uszkodzenia wynikają wyłącznie z wjechania w wyrwę.

Uszkodzenie nawierzchni trasy ekspresowej. Apel GDDKiA

Prace naprawcze są przyczyną utrudnień w ruchu. "Ruch odbywa się lewym pasem, a w miejscu zdarzenia wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania" - apeluje GDDKiA.

"Do uszkodzenia doszło w wyniku pogorszenia stanu technicznego nawierzchni, co jest związane z jej wieloletnią eksploatacją. Na tym odcinku drogi ekspresowej S1 planowana jest przebudowa w latach 2026–2028, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży" - przekazał rzecznik.

