Odczepił wagon od pociągu, uszkodził monitoring. Od miesięcy był nieuchwytny

"Zatrzymany został 40-letni mężczyzna. Jest on podejrzany o kradzież elementów infrastruktury kolejowej i sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym" - przekazała Komenda Miejska Policji w Katowicach. Czynności zmierzające do jego ujęcia trwały od września.

Śledztwo dotyczyło sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz kradzieży z włamaniem do wieży obserwacyjnej w Katowicach. W środku znajdowały się urządzenia zasilające monitoring, które zatrzymany ukradł.

Zatrzymanie na Śląsku. Mężczyzna włamywał się do wież obserwacyjnych

We wtorek policjanci otrzymali kolejne zgłoszenia dotyczące kradzieży z włamaniem do skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego. "W obu przypadkach metoda działania była podobna, po uszkodzeniu zabezpieczeń sprawca kradł akumulatory oraz zasilacze" - przekazali policjanci.

Powiązanie zdarzeń pozwoliło na zatrzymanie podejrzanego. Według śledczych to on odpowiada także za odłączenie wagonu towarowego od składu. "Odczepił ostatni wagon składu, pozostawiając go na trasie kolejowej" - czytamy w komunikacie.

Zatrzymany odłączył wagon od składu. "Bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy"

"Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, trzy zarzuty kradzieży z włamaniem działając w warunkach recydywy oraz zarzut posiadania środków odurzających, które miał przy sobie podczas zatrzymania" - poinformowała policja.

Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, nie są znane motywy jego działania. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędził w areszcie.

