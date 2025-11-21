Niedźwiedź zaatakował wycieczkę szkolną zorganizowaną przez należącą do Nauxaulków szkołę podstawową w czwartkowe popołudnie. Do dramatycznego zdarzenia doszło w okolicach autostrady nr 20, jednej z głównych dróg na wschodnim wybrzeżu Kanady.

Atak niedźwiedzia grizzly w Kanadzie. Trwa obława

"W okolicy pojawił się agresywny niedźwiedź, nie wychodźcie go szukać. To zrozumiałe, że czujecie się zestresowani i przestraszeni (...) Zostań w domu, nie wychodź na szlaki. Jeśli musisz gdzieś jechać, skorzystaj z samochodu" - przekazali przedstawiciele społeczności Nuxaulk na Facebooku.

"Trudno znaleźć odpowiednie słowa w tej niezwykle trudnej sytuacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu zespołowi i naszym uczniom" - przekazała w mediach społecznościowych dyrekcja szkoły. Zajęcia zostały odwołane, w placówce organizowana jest pomoc psychologiczna.

Nauczyciel próbował ochronić dzieci. Jest w stanie krytycznym

Do ataku doszło w pobliżu autostrady nr 20 na wysokości miejscowości Bella Coola, 700 km na północny wschód od Vancouver. Dzieci przed niedźwiedziem próbował obronić jeden z nauczycieli i to on jest jedną z dwóch osób, które są w stanie krytycznym.

"Wiele osób próbowało powstrzymać atak, ale jeden z nauczycieli ucierpiał najbardziej i znalazł się wśród osób przetransportowanych helikopterem z miejsca zdarzenia. Syn był wstrząśnięty atakiem na przyjaciół, a wśród osób, które odniosły poważne obrażenia, znalazło się troje dzieci" - powiedziała kanadyjskiej telewizji CBC jedna z matek.



Trwa obława na agresywnego niedźwiedzia, którą koordynują członkowie plemienia Nuxaulk. Zorganizowany został transport z użyciem busów umożliwiający przemieszczanie się pomiędzy osadami. Odradzane jest przemieszczenie się pieszo i wychodzenie na szlaki. Władze zachęcają mieszkańców do pozostawania w domach.

