"Najtrudniejszy moment w historii". Zełenski apeluje do Ukraińców

Świat

- Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów w naszej historii. Presja na Ukrainę jest teraz jedną z najtrudniejszych. Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem - mówił Wołodymyr Zełenski w apelu, który opublikowany został w mediach społecznościowych. Ukraiński prezydent odniósł się w ten sposób do kwestii planu pokojowego i afery korupcyjnej w spółce Enerhoatom.

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, stoi przed budynkiem w deszczowy dzień.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi przed budynkiem

- W życiu każdego narodu nadchodzi moment, w którym wszyscy potrzebują porozmawiać. Szczerze, spokojnie, bez spekulacji, plotek, pogłosek. Bez niczego zbędnego. Tak, jak naprawdę jest. Tak jak zawsze staram się z wami rozmawiać - mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy

 

Zełenski podkreślił, że jego kraj znajduje się obecnie w jednym z najtrudniejszych momentów w jego historii. - Presja na Ukrainę, jest jedną z największych. Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo utrata kluczowego partnera albo trudnie 28 punktów albo ekstremalnie ciężka zima - kontynuuje.

 

Artykuł aktualizowany...

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kierował wojskami USA w Europie. Wskazuje, co byłoby klęską NATO wobec Rosji
Marcin Jan Orłowski / bp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ŚWIATUKRAINAWOJNA W UKRAINIEWOŁODYMYR ZEŁENSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 