W piątek rano Na terenie remontowanych torów w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego znaleziono naboje karabinowe typu "ślepe", które zostały zauważone przez pracowników wykonujących prace techniczne. O znalezisku natychmiast poinformowano służby.

Ostrów Wielkopolski. Na torach leżały naboje. Policja podejrzewa prowokację

Wielkopolska policja ocenia zdarzenie jako możliwą prowokację lub próbę sprawdzenia reakcji funkcjonariuszy. "Znajdziemy osobę odpowiedzialną za podłożenie naboi i pociągniemy ją do odpowiedzialności karnej" - podkreślono w komunikacie wielkopolskiej policji.

Funkcjonariusze dziękują także za czujność pracownikom PKP oraz ekipom remontowym, które szybko zgłosiły podejrzany przedmiot. Policja prowadzi czynności w celu ustalenia sprawcy i wyjaśnienia wszystkich okoliczności incydentu.

Zwiększona uwaga służb oraz pracowników kolei wynika z wcześniejszych aktów dywersji, które miały miejsce w dniach 15–17 listopada na odcinku trasy Warszawa–Dorohusk.

Przypomnijmy, że na wybranych liniach kolejowych w kraju obowiązuje obecnie trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Obywatele są proszeni o zachowanie szczególnej czujności, zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych sytuacji oraz przestrzeganie ich poleceń.

W czasie trwania stopnia alarmowego należy zwracać uwagę na nietypowe zdarzenia i potencjalne zagrożenia - m.in. osoby zachowujące się w nietypowy sposób, pozostawione bez opieki paczki, torby lub plecaki, a także pojazdy, zwłaszcza transportowe, zaparkowane w pobliżu miejsc mogących być celem aktów dywersji.

W razie zauważenia zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby pod numerem 112.

