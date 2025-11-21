Kreml komentuje plan pokojowy dla Ukrainy. Apel do Zełenskiego: Przestrzeń się kurczy
Dmitrij Pieskow przyznał, że Rosja nie omawiała ze Stanami Zjednoczonymi szczegółów planu pokojowego zaproponowanego przez Donalda Trumpa. Rzecznik prezydenta Rosji ostrzegł także Ukrainę. - Przestrzeń, w którym prezydent Ukrainy może swobodnie podejmować decyzje się kurczy - powiedział.
Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow stwierdził w najnowszym komentarzu dla rosyjskich mediów, że "skuteczna praca rosyjskich sił zbrojnych powinna przekonać Zełenskiego, że nadszedł czas na pokojowe rozwiązanie wojny".
Dodał, także, że przestrzeń, w której prezydent Ukrainy może swobodnie podejmować decyzje kurczy się w miarę utraty przez niego terytoriów.
Jego zdaniem rzekome kontynuowane działań wojennych przez Kijów jest nie tylko bezcelowe, ale i niebezpieczne dla samej Ukrainy i Wołodymyra Zełenskiego.
ZOBACZ: Drony nad lotniskiem w Norwegii. Opóźnienia sięgały kilkudziesięciu minut
Media opublikowały w piątek składający się z 28 punktów plan pokojowy prezydenta USA. Jego celem jest zakończenie wojny na Ukrainie. Głównymi założeniami zapisanymi w dokumencie są m.in.: uznanie okupowanych obwodów krymskiego, ługańskiego oraz donieckiego za terytoria rosyjskie.
"Praca rosyjskich sił zbrojnych przekona Ukrainę". Pieskow ostrzega
Ukraina miałaby także znacznie zredukować liczebność swojej armii. Energia elektryczna generowana przez Zaporoska Elektrownię Jądrową miałaby zostać podzielona między Ukrainę a Federację Rosyjską po równo. Co więcej 100 dni po podpisaniu umowy na Ukrainie miałby odbyć się wybory.
Ukraińscy urzędnicy poinformowali "Financial Times", że Stany Zjednoczone domagają się od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zgody na zawarcie porozumienia pokojowego "do Święta Dziękczynienia", czyli 27 listopada.
ZOBACZ: Donald Tusk o planie pokojowym Trumpa. Jasna deklaracja
Władze USA chcą przedstawić umowę Moskwie pod koniec tego miesiąca i zakończyć cały proces do początku grudnia. Rozmówcy dodali, że Biały Dom pracuje nad "agresywnym" harmonogramem sfinalizowania propozycji, aby wojna mogła zakończyć się do końca tego roku.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej